Espectáculos

¡Alerta de concierto masivo, patojos! Don Omar, el mero mero, conocido como El Rey del reggaeton, acaba de soltar la bomba que muchos estábamos esperando con ansias: ¡la preventa para su esperadísima gira The Last King de 2027 arranca este jueves 19 de noviembre! El anuncio, que nos llegó hoy, 16 de noviembre de 2026, lo hizo a través de su cuenta oficial de Instagram. ¿Lo mejor? ¡Confirmó que Guatemala es parte de este fiestón legendario!

Así que si ustedes quieren ser de los primeros en asegurar su lugar para mover el esqueleto, ¡es momento de ponerle pilas! La preventa empieza este jueves a las diez de la mañana en punto (hora local, para que no se pierdan ni un segundo). Pero ojo, que aquí no es solo de llegar y comprar. El Don tiene su propio sistema para que los verdaderos fans tengan prioridad.

Para no quedarse fuera y con el dolor de cabeza de no conseguir un código de acceso exclusivo, lo primero que tienen que hacer es correr –literalmente, ¡correr!– a donomar.com y registrarse. ¡Así de sencillo! Solo llenan el formulario y listo. Una vez que completen ese paso importantísimo, les llegará un código secreto, un pase VIP, para habilitar la compra anticipada de sus entradas. Con ese código en mano, ya estarán preparados para la misión de lanzarse por sus boletos a partir de las 10:00 horas de este próximo jueves 19 de noviembre. El artista dejó claro que este registro es la última oportunidad para asegurarse ese acceso prioritario.

La gira The Last King no solo trae al ícono puertorriqueño de la música urbana a la tierra del quetzal. También está planeado que prenda la fiesta en un montón de países hermanos por toda Latinoamérica, como Paraguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, México, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. ¡Un recorrido por toda la región que promete ser un verdadero evento musical, de esos que hacen historia!

Don Omar lo dijo clarito en su mensaje: "Sé cuánto han esperado por este momento. Créanme, yo también. El 2027 es nuestro." ¡Más vale que se pongan las botas y no se queden sin boleto! ¿Ya están listos para la batalla digital por esas entradas? ¡Que la suerte los acompañe!