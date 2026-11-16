Espectáculos

¡Mucha, se armó la fiesta de la nostalgia en la Ciudad de México! La noche del sábado 14 de noviembre, Karol G tenía a todos cantando a pulmón batiente en su gira "Viajando Por El Mundo Tropitour" cuando, ¡pum!, Belinda apareció en el escenario como invitada sorpresa.

Fue un momento de a de veras icónico. La colombiana, con admiración y respeto, le tiró flores a la trayectoria de la mexicana y hasta dijo que sus canciones eran las "Tusas (despechos) del colegio" de muchos. Cantaron temazos como "Luz sin gravedad", y aunque la neta se descoordinaron un poco por los nervios, ¡el carisma les sobró! Los fans estaban en la gloria, vibrando de emoción con "Ángel" y "Bella traición" también.

Belinda, bien chispuda, le dio las gracias a Karol G por ser tan auténtica y se sintió muy halagada por la invitación. Es más, hasta se puso a alabarla: "Tú eres un gran ejemplo a seguir, además impones mucha moda a las niñas", le dijo, dejando claro que hay respeto del bueno entre estas dos.

Pero esperate, que la cosa no paró ahí. El viernes 13 de noviembre, Thalía también fue invitada por Karol G en su primera presentación en México. Interpretaron juntas clásicos que nos sabemos de memoria como "Piel morena", "Amor a la mexicana" y la icónica "¿A quién le importa?".

Está más que claro que Karol G se lució, ¡qué chulada de idea la de unir a distintas generaciones de seguidores con estas leyendas de la música! ¿Quién más está esperando a ver qué otra sorpresa nos tiene guardada Karol G?