Espectáculos

Para los que crecimos con “In the Air Tonight” o “Another Day in Paradise”, Phil Collins es un ícono, el baterista de Genesis que se convirtió en un solista de talla mundial. Y su hija, Lily Collins, es la actriz que nos tiene pegados a la pantalla con Emily en París.

Lily Collins acaba de derretirnos el corazón con un tributo superchilerísimo a su papá, Phil Collins, en sus redes sociales. Esto pasó un día después de que el músico fuera incorporado al Salón de la Fama del Rock & Roll en una ceremonia caquera el sábado en el Peacock Theater de Los Ángeles. La actriz compartió un montón de fotos del evento, donde estuvo acompañada de su esposo, Charlie McDowell, y sus medio hermanos Nicholas y Joely Collins. Para ella, estar junto a su familia mientras su papá “aceptaba su premio” fue algo “monumentalmente especial”.

Un legado musical y un orgullo de hija

Lily escribió en Instagram que le faltan las palabras para describir lo que significa ver el legado de su padre celebrado con esta incorporación. Dijo que sus primeros recuerdos más preciados están envueltos en su música, y que ver el impacto que ha tenido en tanta gente lo hace aún más especial.

Pero el homenaje tuvo un toque más profundo. Lily también aludió a los problemas de salud que han alejado a su papá de los escenarios. Según escribió, verlo en el escenario recibiendo el cariño y el reconocimiento de la sala después de todo lo que ha pasado es indescriptible, y dijo que no hay nadie más merecedor y que ella no podría estar más orgullosa.

Phil Collins, que ya tiene 75 años, tuvo que usar dos bastones para subir al escenario a dar su discurso de aceptación. En su discurso dijo que creció queriendo simplemente tocar la batería y que todo lo demás ha sido un feliz accidente.

Quien lo presentó fue Travis Barker de Blink-182, ¡imaginate el nivel! Barker dijo que la canción “In the Air Tonight”, de 1981, incluye posiblemente el relleno de batería más brutal de todos los tiempos. Y como si fuera poco, después la interpretó junto a Cynthia Erivo para celebrar a Collins en su carrera solista. Es importante recordar que Phil ya había entrado al Salón de la Fama en 2010, pero con Genesis. Esta vez fue por su increíble trayectoria en solitario.

La otra cara de la moneda: salud y reconciliación familiar

Desde su propio Instagram, Phil Collins expresó que este reconocimiento llegó en un momento de la vida en que todo se reúne, y que funciona como una palmadita en la espalda. Esa noche también honraron a otros grandes como Billy Idol, Iron Maiden y el Wu-Tang Clan.

Pero más allá de los aplausos, esta reunión familiar tiene una historia que nos llegó al alma. Phil Collins reveló en una entrevista con el programa Piers Morgan Uncensored que Lily lloró un montón porque tenía miedo de que él muriera por su adicción al alcohol. El músico contó que en abril de 2024 estuvo hospitalizado en Suiza por pancreatitis relacionada con el alcohol, y su condición se puso tan seria que necesitó diálisis.

Fue en ese momento crítico que su representante Tony Smith juntó a sus cinco hijos —Joely, Simon, Lily, Nic y Mathew— para que tomaran parte en las decisiones médicas. Phil relató que estaba conectado a una máquina de diálisis, las cosas empezaron a fallar y la decisión era si debían mantenerlo con esa máquina.

Cada visita, un “extra” preciado

Phil dice que, desde ese episodio, sus hijos ahora consideran cada visita como “un extra”. Lily, quien se convirtió en madre de Tove Jane McDowell en enero de 2025, se angustió muchísimo al recordar esos días. “Ella se puso a llorar porque ahora tiene una hija y dijo: ‘Nunca pensé que mi hija llegaría a conocer a su abuelo’”, reveló Phil.

El músico conectó su problema de alcohol con su retiro de los escenarios y con la ruptura de su matrimonio con su tercera esposa, Orianne Cevey, en 2020. Explicó que, al retirarse, pensó que haría todas las cosas que no había podido hacer. Collins aclaró que no bebía durante compromisos profesionales, aunque admitió que solía consumir vino por las mañanas.

La relación entre padre e hija ya había sido tema en 2017, cuando Lily lanzó su primer libro, Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me, que incluía una carta dedicada a su papá perdonándolo por sus ausencias. Phil dijo que leyó la carta una sola vez y consideró que su hija hoy lamentaría haberla publicado. Admitió que sabe lo que hizo y que trató mal a la mamá de Lily. Lily tenía cinco años cuando Collins se separó de su segunda esposa, Jill Tavelman, en 1994, tras lo cual ella y su mamá se trasladaron a Los Ángeles mientras el músico vivió en Suiza durante los siguientes veinte años. “Yo me fui y nos distanciamos. Entiendo lo que Lily quiso decir en esa carta abierta”, concluyó Phil.

Esta historia nos recuerda que, incluso las estrellas más grandes, tienen batallas personales y que la familia, al final, siempre es el apoyo más importante. ¿Creen que los escándalos familiares hacen que las celebridades sean más reales para nosotros?