Espectáculos

La Stephanie Soto, esa cara que se nos hizo familiar en la tele (o que se nos fue, mejor dicho), finalmente se animó a hablar sin tapujos de cómo fue que terminó fuera de la pantalla chica. En un en vivo por sus redes sociales, la comunicadora guatemalteca se fue de boca y aclaró un rollo que tenía a más de uno con la cabeza dando vueltas: sí, renunció al programa “Kilómetro 0”, ¡pero ojo! Que no se confundan, porque ella nunca, nunca, dijo adiós a los noticieros deportivos. “Yo renuncié a Kilómetro 0, pero yo nunca renuncié a los noticieros de deportes”, sentenció con voz firme, dejando claro que una cosa es una cosa y otra es otra bien distinta. Sus seguidores, que ya estaban echando chisme, por fin tuvieron la versión de primera mano.

El verdadero drama, el que pocos conocían, empieza cuando, después de su renuncia al programa de entretenimiento, ¡púchica!, también la quitaron de sopetón de los espacios deportivos. ¡Así, de la nada, sin más ni más! Ella misma confesó que se llevó una sorpresa de esas que te dejan pasmado y que sintió que le estaban dando un "castigo" ¡de a de veras! O sea, ¿cómo así? Dijo que sintió esa decisión como un castigo, pues no daba problemas en deportes y hacía su trabajo.

Según nos contó, ella esperaba que la llamaran a una reunión para platicar de horarios, para ver cómo le hacían para que siguiera chambeando sin problemas. Pero nanai de piña, ¡nada de eso! En vez de buscarle soluciones o alternativas, la dejaron afuera de todo su trabajo en la televisión. Stephanie dice que, desde su perspectiva, se pudieron haber buscado otras maneras de hablar las cosas, con más comunicación y menos decisiones de golpe, antes de tomar una decisión tan drástica. ¡Imagínense! Uno esperando que le den el chance de dialogar, de proponer y ¡zas!, lo quitan de una.

Pero ojo, porque a pesar de este trago amargo y de que se sintió como una injusticia, la Stephanie demostró ser una tipa con cero resentimientos. Aseguró que no guarda rencor y que está bien agradecida por todas las chances que le dieron en esa etapa de su carrera. “Yo estoy muy agradecida porque me abrieron muchísimas puertas y me dieron oportunidades que en mi país no me hubiesen dado”, expresó con la sinceridad que la caracteriza, mostrando que sabe agradecer lo bueno. ¡Qué chilera su actitud, de verdad! Sus fans en el en vivo se volcaron en mensajes de apoyo, mientras otros compartieron opiniones sobre las circunstancias de su salida.

Al final, la Stephanie nos dio su versión de la historia y nos dejó con la intriga en la cabeza: ella considera que su retiro de los espacios deportivos pudo manejarse de otra manera.