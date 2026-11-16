Espectáculos

Ricardo Arjona, el mero mero de la música guatemalteca que siempre nos deja pensando, anda de gira por México con su “Lo que el Seco no dijo” y decidió darnos la sorpresa del año: ¡conciertos callejeros improvisados! Así, como si nada, se pone a tocar con un grupito de músicos en plena calle, sin avisar ni nada, para compartir su música de una forma mucho más íntima.

El mismo Arjona chismoseó en sus redes que le encanta “estar cerca” de la gente. Contó que los de seguridad no le tenían fe a la idea, pero él firme: “Por eso no hay seguridad, porque la seguridad está en la gente que al final son los que más nos cuidan”. ¡Cabal! Dice que las intervenciones son cortitas, rapidísimas, y cuando la mara se da cuenta de quién está cantando, ¡él ya se fue!

La segunda intervención musical fue en Oaxaca, donde el maestro Arjona interpretó “Te quiero” acompañado de una violinista, una cellista y un guitarrista. Él mismo bromeó con la canción antes de soltar el video y la definió como una de las más cursis que se hayan escrito. En el video se le ve caminando como si nada, y de repente la música empieza a sonar, la gente se acerca curiosa y hasta desde los balcones graban el momento. ¿Se imaginan ir caminando por ahí y toparse con Arjona? ¡Púchica, qué chilero!

Pero las sorpresas de Arjona en México no terminaron ahí. Antes de regresar con su público, le hizo un regalo de a de veras a un amigo viejísimo, Pocho, a quien conoció hace décadas cuando él era taxista en la Ciudad de México. De manejar un taxi, Pocho pasó a ser uno de los escenógrafos de Arjona, ¡casi nada! Y ahora, después de tantos años de chamba y amistad, Ricardo le regaló un carro 0 km. Le dijo que regresar a México es una celebración y que él también lo es.

Así que ya saben, Arjona no solo llena estadios, sino que también nos sorprende en cada esquina. ¿Cuál creen que será su próxima jugada?