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El cantante urbano Nicky Jam, el mero mero de éxitos como "El amante", "Travesuras" y "Hasta el amanecer", ha vuelto a ser el chisme del momento. Pero esta vez, ¡ojo!, el tema no es una nueva canción. Lo que tiene a sus seguidores con la boca abierta es su notorio cambio físico. Las redes sociales están que arden con los comentarios, porque la diferencia entre cómo se ve ahora y cómo lo recordábamos en etapas anteriores de su carrera es, ¡púchica, bastante evidente!

Actualmente, el intérprete luce una figura mucho más atlética y definida, un rollo que no ha pasado desapercibido entre quienes han estado al tanto de su trayectoria artística desde hace años. La banda ya está haciendo sus comparaciones de imágenes de distintas etapas de su vida, y eso ha provocado un montón de reacciones entre los usuarios, que no paran de comentar su nueva apariencia.

Nicky Jam, cuyo nombre de pila es Nick Rivera Caminero, es una de las figuras reconocidas del reguetón. Su carrera arrancó desde que era un chavalito y, con los años, logró consolidarse en la música urbana, con canciones que alcanzaron popularidad en distintos países.

Pero su camino artístico no ha sido un lecho de rosas; también ha estado marcado por momentos difíciles y, como buen artista, por etapas de pura reinvención. Desde entonces, ha mantenido una carrera súper activa, con lanzamientos, colaboraciones y con presentaciones. ¡Ah, y como si fuera poco, hasta se ha metido en otros proyectos del entretenimiento! Este cuate no se queda quieto.

Mientras sigue dándole con todo a su carrera, su apariencia física se ha convertido en otro tema de conversación más para la gente que lo sigue. Es el tipo de cosas que nos gusta ver, cómo los artistas se transforman y nos dan algo nuevo de qué hablar. ¿Será que ahora se nos viene un Nicky Jam versión fitness model? ¡La cosa es que siempre nos da de qué hablar!