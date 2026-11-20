Espectáculos

En el episodio del miércoles de su pódcast Khloé in Wonderland, Khloé Kardashian tiró la bomba: ¡se identifica como demisexual! Al parecer, necesita un vínculo emocional bien fuerte antes de sentir atracción romántica o sexual por alguien.

La cosa salió a luz mientras chateaba con su cuate Simon Huck, un ejecutivo de marketing y dueño de una firma de relaciones públicas. Simon le contó que un terapeuta le había puesto esa etiqueta y sentía que Khloé también encajaba perfecto. Él le preguntó si sabía qué significaba, y ella, bien honesta, dijo que no. Simon entonces le explicó que una persona demisexual solo puede ser íntima y romántica con alguien si antes ya formó esa conexión emocional, lo que hace casi imposible tener encuentros de una noche. 'Creo que tú también lo eres', le soltó.

Y claro, la Kardashian, de 42 años, lo confirmó: 'No creo haber tenido nunca una aventura de una noche... Lo recordaría', dijo, y al escuchar que era bienvenida al 'club demi', ¡soltó un '¿Soy demi? Vaya'!

Sin citas en cinco años

Khloé reconoció que ya lleva cinco años sin salir con nadie. ¡Cinco años, gente! Y aunque a veces le hace falta el cariño, dijo que ahorita es súper difícil para ella meter a alguien nuevo en su vida. 'Es muy difícil para mí estar en esa mentalidad en este momento, porque siento que ha pasado tanto y estoy en un lugar tan bueno que tengo miedo de hacer algo que pueda terminar como mi pasado', explicó en el pódcast. No quiere que la historia se repita, ¡y quién la puede culpar después de todo lo que ha pasado!

Cuando Simon le preguntó si extrañaba la chispa de tener pareja, Khloé fue directa y al grano: 'Extraño más... solo quiero que me besen a veces. Pero no necesariamente siento que necesito tener sexo. A veces solo extraño un abrazo normal, pero de alguien de quien lo quieres'. ¡Pura honestidad! No es que no quiera afecto, es que quiere el bueno, el que se siente real.

Su postura sobre las relaciones abiertas

La empresaria y cofundadora de Good American también se metió a hablar de las relaciones abiertas. Ella respeta un montón cuando las parejas son claras desde el inicio con sus condiciones, y hasta comparó cómo la comunidad gay, según ella, maneja mejor estos límites y acuerdos explícitos. 'Creo que los heterosexuales deberían tomar nota. Denme reglas. No tolero que un hombre diga ‘esto es lo que somos’ y después vaya y engañe. Muchas chicas estarían bien con esas reglas. Lo que no tolero es la mentira', tiró.

Aunque aclaró que ella probablemente no se metería en una relación abierta, le gusta la idea de tener voz y voto si alguna vez le propusieran algo así. 'Me gusta saber que tengo esa opción', afirmó. ¡Así se habla, Khloé, que una tenga el poder de decidir!

Un historial de dramas y corazones rotos

Las declaraciones de Khloé no son sorpresa si vemos su historial amoroso, que ha sido más mediático que cualquier novela. Se casó con Lamar Odom en 2009, pero su divorcio se concretó en 2016 después de problemas de infidelidad y una sobredosis casi fatal del exbasquetbolista.

Después, tuvo una relación de idas y venidas con Tristan Thompson, con quien tiene a sus dos hijos, True, de ocho años, y Tatum, de cuatro. Pero esta relación terminó por múltiples escándalos de infidelidad, incluyendo uno con Jordyn Woods —la que era mejor amiga de Kylie Jenner— y otro que se hizo público justo cuando Khloé esperaba a su segundo hijo: Thompson reconoció haber embarazado a Maralee Nichols.

Tanto relajo dejó a Khloé con la confianza por los suelos en cuanto a sus decisiones amorosas. En octubre pasado, la empresaria confesó que no se fía de sus decisiones cuando se trata de hombres. 'Estoy intentando entender por qué tomo ciertas decisiones. Y todavía no tengo esa respuesta', señaló. ¡Quién no se sentiría así después de tanto! Pero ahora que ya se sabe demisexual, ¿será que por fin le baja al drama y encuentra a alguien que le dé esa conexión emocional que tanto busca? ¡Ojalá que sí, patojos!