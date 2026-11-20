Espectáculos

Cuando Shakira aparece en cualquier lugar, la atención está garantizada, y su aparición más reciente no fue para menos. La icónica cantante colombiana se dejó ver en un partido del Miami Heat contra los Houston Rockets, en el Kaseya Center de Miami, acompañada de su hijo Milan. ¡Pero aquí viene el chismecito! Esta vez, no todas las miradas estaban puestas en ella, sino en alguien más que se hizo viral por su reacción.

Resulta que una mujer, sentadita justo al lado de la Shakira no paraba de tirarle miradas de reojo. ¡Y no eran miraditas discretas, para nada! Los fans en redes sociales no dejaron pasar este detalle. Las expresiones de la señora se volvieron el centro de atención, con muchos señalando la frecuencia con la que volteaba a ver a nuestra "Loba". Algunos hasta sintieron que le estaba lanzando miradas de juicio a la mismísima ganadora del Grammy, y la verdad, no disimulaba ni un poquito. ¡Qué nervios!

La situación, como era de esperarse, pronto llegó a las redes sociales, donde los usuarios tuvieron mucho que decir al respecto. Una fan, con toda la onda, hasta salió en defensa de Shakira en tono de broma, sugiriendo que nadie debería estar viéndola así a la cantante. Otros, simplemente, se divirtieron un montón con toda la escena, que les pareció un vacilón total. Mientras tanto, lejos de toda esta atención inesperada, Shakira y Milan se veían súper relajados, disfrutando de su noche en el estadio. En un momento, ¡hasta salieron en la pantalla gigante!, sonriendo para las cámaras mientras la multitud los veía. ¡Qué chilero verlos juntos!

Para la ocasión, la cantante llevaba un look de mezclilla de pies a cabeza, combinado con unas gafas de sol . Milan, por su parte, optó por una camiseta blanca de la marca Gallery Dept., originaria de Los Ángeles, y un gorro verde con estrellas . Su hijo menor, Sasha, de once años, a quien comparte con su ex Gerard Piqué, no estuvo en el partido. ¡Quizá el baloncesto no es lo suyo, ! Al final, la presencia de Shakira y Milan debió traerles buena suerte, porque el Miami Heat derrotó a los Detroit Pistons 137-117. ¡Así sí vale la pena ir a un partido!