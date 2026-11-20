Espectáculos

Los relojes inteligentes han dejado de ser solo un chiche tecnológico para convertirse en una herramienta que nos ayuda en un montón de cosas. Desde ver las notificaciones al toque, registrar cada entrenamiento, controlar la música y hasta chequear cómo andamos de salud y bienestar. Pero, ¡aguas ahí! Con tantos modelos y funciones en el mercado, la escogencia se puede poner complicada. Y ojo, que el más avanzado o el más caro no significa que sea el que te conviene a vos.

Estos aparatos, que también les decimos smartwatches, son parte de lo que conocemos como “wearables”, o sea, tecnología que llevamos puesta, como las pulseras de actividad o los anillos inteligentes. Comparten algunas funciones, sí, pero varían un montón en lo que ofrecen, cuánto les dura la batería y, claro, el precio. Antes de que te emocionés y compres el primero que te guste, fíjate en seis puntos clave para que no te arrepintás y, sobre todo, para que tu pisto rinda de verdad.

¡Que tu reloj y tu cel se entiendan!

Lo primero de lo primero, antes de ver precios o diseños, es asegurarte que tu futuro relojito se lleve bien con tu celular. Algunos modelos son solo para iPhone o solo para Android, mientras que otros son más abiertos. Pero ¡ojo! Hay aplicaciones y funciones que solo te van a jalar si el reloj y el teléfono son de la misma marca. La compatibilidad también depende de la versión del sistema operativo de tu cel. Así que, no basta con que se conecten y ya. Un consejo de oro: revisá bien los requisitos del fabricante y asegurate que vas a poder usar las funciones que de verdad te importan.

¿Para qué lo querés? ¡Sé honesto!

Las necesidades cambian un montón según lo que hacés en tu día a día. Si solo querés ver mensajes, contestar llamadas o controlar tu playlist, con las funciones más básicas la haces. Pero si sos de los que se matan en el gym o salen a correr, fijate si trae GPS y modos deportivos específicos para tus actividades. Si necesitas que funcione sin llevar el teléfono a la par, algunos tienen conectividad celular, aunque eso casi siempre implica un plan extra con tu operador. Aquí te va otro chivito: hace una lista de unas tres funciones que para vos sean indispensables y así te evitás pagar por cosas que jamás vas a usar.

Con la salud no se juega, ¡no te dejés engatusar!

Muchos smartwatches son una onda para registrar el ritmo cardíaco, el sueño y tu actividad física. Hay unos que hasta traen electrocardiogramas y otras herramientas súper avanzadas. Pero seamos claros: la precisión de estas mediciones puede variar un montón según el dispositivo, si te estás moviendo o si la correa está mal puesta. Y lo más importante: no todas las funciones tienen el visto bueno sanitario. Estos datos te pueden dar una idea de tus tendencias de actividad y bienestar, pero ¡jamás van a reemplazar una evaluación médica! La FDA de Estados Unidos ya hasta advirtió sobre esos relojes y anillos que prometen medir la glucosa en la sangre sin pinchazos porque no están autorizados para hacerlo de forma independiente. Mi consejo: investiga bien qué mide cada sensor y no te creas las promesas de salud que no tengan respaldo científico o regulatorio. ¡Tu salud es primero!

La batería y tu comodidad: la vida real, no el anuncio

La autonomía de la batería es una de las mayores diferencias entre smartwatches. Algunos te piden carga diaria, ¡qué pereza! Otros, según Consumer Reports, aguantan más de dos semanas. La duración depende de factores como el GPS, el brillo de la pantalla, las notificaciones y si estás monitoreando algo continuamente. Si querés registrar tu sueño o hacer ejercicios de larga duración, obvio, vas a necesitar una batería que te dé la talla sin dejarte a medias. Mi recomendación: buscá pruebas independientes de autonomía. Lo que anuncian los fabricantes a veces es bajo condiciones muy específicas o en modo ahorro de energía, y la vida real es otra cosa.

Un reloj inteligente tiene que ser cómodo, tanto de día como de noche (si querés monitorear tu sueño). Chequea el peso, el tamaño de la caja, de qué está hecha la correa y si la pantalla se ve bien bajo el sol. Una correa muy floja o mal ajustada hasta puede arruinarte las mediciones. Y algo súper importante: ¡la resistencia al agua! Que aguante lluvia o sudor no significa que lo puedas usar para nadar o hacer deportes acuáticos. Pensá también en su vida útil, si se le puede cambiar la batería y por cuánto tiempo recibirá actualizaciones de software. Lo mejor es probártelo si podés, y antes de comprar, leé bien las condiciones de mantenimiento, reparación y garantía.

El precio no lo es todo, ¡sé vivísimo!

No te vayas con la finta de que el modelo más caro es el mejor. Muchas funciones pueden pedir suscripciones, planes de conectividad celular o accesorios extras que te suben la cuenta. Por eso, fijate bien qué incluye el precio inicial y qué te va a generar cargos después. Los relojes de generaciones anteriores también pueden ser una ganga y ofrecerte casi lo mismo por menos pisto, siempre y cuando sigan siendo compatibles con tu cel y reciban soporte de software. Mi último tip: compará al menos dos opciones antes de decidir. Si lo único que querés es contar pasos y registrar tus caminadas, a lo mejor con una pulsera de actividad te basta y te sobra. No todos necesitamos las mismas funciones, ¿o sí?