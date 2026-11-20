Espectáculos

¡Atención, mara farandulera! Pongan ojo, porque el Teatro Nacional se prepara para un evento que nos va a dejar con la boca abierta. El mismísimo 'Aladino' llega a la Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, y la fecha para apartar en el calendario es el sábado 28 de noviembre, a las siete de la noche. ¡Cabal para empezar el fin de semana con la alfombra mágica a tope! No es cualquier show, es la culminación de meses de esfuerzo y dedicación de un grupo de estudiantes que han puesto el alma en esta puesta en escena.

Imagínense la vibra: meses enteros de aprendizaje, práctica y dedicación para afinar cada detalle. Estos talentosos jóvenes no solo nos van a deslumbrar con sus habilidades de baile, sino que van a meterse de lleno en la piel de cada personaje. Con vestuario que promete ser espectacular, música y coreografías, ¡esto va a ser un verdadero festín para los sentidos! La magia de Aladino cobra vida en el escenario con el toque único de estos artistas chapines que quieren compartir su pasión con todos nosotros. Va a ser una noche inolvidable, de esas que se quedan platicando en el grupo de chat por un buen rato.

Y si ya les entró el deseo de ser parte de esta experiencia, ¡pilas con sus entradas! Tienen un precio súper accesible de Q25 por persona, ¡casi regalado para un espectáculo así! Este costo es para las localidades de Balcón II y Palco II, lo que significa que el show es para todos los presupuestos. Pueden conseguirlas en el Centro Cultural Municipal, que atiende de lunes a viernes, desde las dos de la tarde hasta las cinco. Para que no se pierdan, anoten bien la dirección: 7.ª avenida 11-67, zona 1, en el segundo nivel, oficina 219. Pero ojo, que los boletos son limitados y, como siempre pasa con lo bueno, ¡se van como pan caliente! Si son de los que lo dejan todo para última hora, no se agüiten del todo, pues habrá venta de entradas en taquilla el día del evento. ¡Pero no se confíen! La disponibilidad es crucial.

Lo más chilero de todo, aparte del show que promete ser épico, es que al ir a ver 'Aladino', están echando una mano a una causa que vale oro. Este evento es a beneficio del "Instituto Neurológico de Guatemala". ¿Y qué hacen ellos? Pues son unos cracks que brindan educación y terapias para la inclusión, El fin del evento es abrir espacios para que nuevos talentos desarrollen sus habilidades y compartan su pasión por el baile. Es la onda ver cómo el arte puede ser un motor para la solidaridad.

Así que, ¿qué me dicen? ¿Nos vemos el 28 de noviembre en el Teatro Nacional para aplaudir a estos jóvenes artistas y, de paso, apoyar una causa tan importante? ¡No se lo pierdan, mara! Van a querer frotar una lámpara para tener la oportunidad de ir, ¡pero mejor compren su entrada de una vez!