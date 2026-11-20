Espectáculos

A solo unos días de pasar la corona de Miss Universo, Fátima Bosch nos soltó una confesión que nos dejó pensando: ¡tenía muchas ganas de tomarse una foto con las otras Miss Universo mexicanas, Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, y no se le hizo! La situación salió a la luz cuando la tabasqueña reaccionó a una imagen editada digitalmente donde, supuestamente, aparecen todas juntas. Pero la mera verdad es que esa postal, que parece sacada de un sueño, nunca fue oficial. ¿Será que el universo conspira o hay algo más detrás de esta “falta de acercamiento”?

El deseo frustrado de Fátima y el misterio detrás de las coronas

"Me hubiera encantado poderme retratar con ellas, pero bueno, no todos los sueños se hacen realidad; ellas siempre tendrán mi respeto y admiración", escribió Bosch en sus redes sociales, ¡y con razón! Ver una foto de las cuatro Miss Universo mexicanas juntas sería la onda. La fotografía original, compartida por Lupita Jones, reúne a las tres antecesoras de Fátima. Lupita ganó en 1991, Ximena en 2010 y Andrea en 2020. Fátima, la cuarta en llevarse la corona para México, lo hizo en 2025. Que no haya una foto oficial no es por “mala onda” entre ellas, según se dice, sino por la falta de un empujón institucional y porque, una vez termina el reinado, cada quien agarra su propio camino.

El chisme se pone bueno porque Ximena Navarrete soltó que ninguna de las tres exreinas ha sido invitada por la actual administración de Miss Universo para participar en las actividades del concurso. ¡Ajá! Y por si fuera poco, la cuenta oficial de Miss Universo dejó de seguir a las exrepresentantes mexicanas, mientras que con Fátima Bosch sí estaban al día. ¡Qué cosa! Desde el principio, la coronación de Fátima ya venía con su dosis de polémica, con cuestionamientos y opiniones divididas sobre la legitimidad de su triunfo. Parece que las coronas traen más que solo brillo.

¿Reconciliación o cada quien por su lado?

Lupita Jones ya ha dicho que le incomoda que le pregunten tanto sobre una posible reunión. Para ella, un encuentro así podría resultar forzado porque cada una ha forjado su propia trayectoria después de su reinado. Andrea Meza, por su parte, aclaró que las declaraciones de las otras exreinas no son necesariamente su postura. Pero no todo es drama, porque Ximena Navarrete sí ha mostrado públicamente su apoyo a Fátima Bosch. ¡Por lo menos hay un poco de unión ahí!

¡Puerto Rico de fiesta! Se enciende la pasarela del Miss Universo 75

Mientras tanto, el show debe continuar, y Miss Universo ya presentó el escenario para su edición número 75, que tendrá su gala final el próximo martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan. El escenario, ¡preparate!, tendrá elementos móviles, gráficos 3D y unos sistemas de iluminación y video que van a ir cambiando para cada segmento. Ronald Day, el director ejecutivo de la organización, dijo que querían un escenario a la altura de los 75 años de historia de Miss Universo, ambicioso, innovador y diferente a todo lo que han hecho antes. ¡Suena de a huevo!

Unas 120 candidatas están participando en las actividades. El concurso de trajes típicos fue el sábado 21, la ronda preliminar el domingo 22, y la gran final, como dijimos, es el martes 24, cuando Fátima Bosch entregará la corona. Puerto Rico es la sede por cuarta vez, ¡ya son expertos! Anteanoche, 116 participantes desfilaron en el "Runway to the Universe" con creaciones de 27 diseñadores puertorriqueños. Las candidatas lucieron sus bandas y ropa de diseñadores locales frente a figuras de la moda y el entretenimiento, incluyendo a Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024. Monic Pérez, Miss Universe Puerto Rico 2013, fue la presentadora, y Madison Anderson Berríos, primera finalista de Miss Universo 2019, hizo el número musical de apertura. Este desfile sirve para ver cómo se desenvuelven las aspirantes en el escenario y si conectan con el público. La cubana Mia Dio, por ejemplo, regresó a la pasarela después de haber sido hospitalizada el fin de semana por una intoxicación alimentaria, y recibió una ovación. También brillaron Bea Millan-Windorski de Filipinas, Jasmine Blandford de Nicaragua, y Jennifer Barreto, la representante anfitriona, quienes aprovecharon para interactuar con la gente y las cámaras. La velada cerró con Fátima Bosch desfilando con una creación del diseñador Carlos Alberto. ¡Qué manera de despedirse! ¿Será que algún día veremos esa foto de todas las reinas juntas?