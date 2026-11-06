عزت زين: المسرح المدرسي هو اللي بيبني جيل مثقف

ترفيه

الفنان عزت زين، عضو اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري، أشاد بالتعاون بين وزارتي الثقافة والتعليم لإطلاق الدورة الأولى من مهرجان المسرح المدرسي، اللي هينطلق في الفترة من 10 لحد 22 نوفمبر 2026 تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية. عزت زين شايف إن المسرح المدرسي هو حجر الأساس لبناء جيل واعٍ ومثقف بيعرف يتفاعل إيجابياً مع الفنون والثقافة.

المهرجان ده جه نتيجة تنفيذ توصية من مؤتمر السنة اللي فاتت كان عنوانه «نحو سياسة وطنية للمسرح المدرسي»، واستمرت فعالياته وقتها تلات أيام. وبالنسبة لعزت زين، فالمهرجان ده تعبير عن إرادة المهتمين بالقطاع عشان يسلطوا الضوء على المسرح المدرسي ويتعاملوا بجدية مع التحديات اللي بتواجهه، لأن مفيش حركة مسرحية مصرية نشطة ممكن تنجح من غير ما نغرس حب المسرح في الأطفال من صغرهم.

عزت زين شايف إن المسرح مش مجرد تمثيل، ده مصدر إلهام بيساعد الأطفال يكتشفوا نفسهم ويعرفوا التاريخ والعالم، وده بيفتح قدامهم سكة للاندماج في مجالات ثقافية كتير، حتى لو اشتغلوا في مهن تانية بعيدة عن الفن في المستقبل.

وبالنسبة للتكريمات، عزت زين أكد إن تكريم المبدعين تقدير مستحق لكل اللي دعم المجال ده، وقائمة المكرمين شملت أسماء كبيرة أسست للمسرح المدرسي زي الفنانين عدلي كاسب وسيد الملاح. كمان المهرجان كرم فنانين بدأوا من المسرح المدرسي وبقوا علامات بارزة في الفن زي نضال الشافعي ومحمد جمعة، بالإضافة للعاملين السابقين والحاليين في المجال من مختلف المحافظات عشان يضمنوا تمثيل جغرافي لكل المناطق في العرس المسرحي ده.

تفتكروا المسرح المدرسي فعلاً ممكن يطلّع لنا نجوم الجيل الجاي ولا الموضوع مجرد نشاط جانبي؟