سر شياكة منى زكي في «طالع نازل».. بساطة ولا ثقة زيادة؟

ترفيه

منى زكي قدرت تخطف الأنظار في مسلسل «طالع نازل» من خلال شخصية نورا. الحضور هنا مكنش بس أداء تمثيلي وتعبيرات وجه قوية، لكن الاختيارات الجمالية لعبت دور أساسي في رسم صورة سيدة الأعمال الواثقة اللي بتواجه صدمات الخيانة ومواجهات نفسية صعبة.

لوك «نورا».. سحر البساطة

في مسلسل «طالع نازل»، اعتمدت منى زكي في شخصية نورا على ستايل جمالي بيجمع بين الجاذبية والبساطة، وبنت حضورها بعيد عن المبالغة في المكياج أو التسريحات المعقدة. ركزت في مشاهد كتير على المكياج الناعم اللي بيبرز ملامحها الطبيعية، وبالأخص استخدام الألوان الترابية والبرونزية، مع لمسات من العيون السموكي والشفاه باللون النيود أو البني، وده خلى ملامح وجهها وعينيها تظهر بوضوح من غير ما يكون شكلها «أوفر» أو مثقل بالتفاصيل.

النقطة الأهم هنا إن نظرات عينيها وتعبيرات وجهها كانت هي البطل، وبقت جزء أساسي من الصورة الجمالية اللي رسمت بيها تحولات شخصية نورا بين لحظات الثقة المطلقة، ولحظات الانكسار والتحدي. أما بالنسبة لشعرها، فكان أغلب الوقت منسدل على كتفيها بطول متوسط وتسريحة طبيعية بتدي مظهر عفوي وأنيق في نفس الوقت. والتنوع كان موجود بين اللمسات اليومية الهادية زي تسريحة «النصف رفعة»، وبين الخيارات الأكثر أناقة في المناسبات زي الشعر المموج قليلاً، مع الحفاظ على لون شعرها الداكن اللي بيناسب طبيعة حياتها وشخصيتها.

من المسلسل للمهرجانات.. الكاريه والجرأة الهادية

بعيداً عن نورا، منى زكي استمرت في تقديم صورة المرأة العصرية الواثقة في إطلالاتها الأخيرة، ومنها ظهورها في مناسبات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي. لفتنا جداً قصة شعر الكاريه القصير اللي بقت من أبرز خياراتها، حيث اعتمدت طول بيحاذي الذقن مع تموجات طبيعية بتدي حجم وحيوية للخصلات، وأحياناً بتضيف غرة جانبية أو أمامية بتنسدل بخفة حول الوجه. القصة دي بالذات بتدي انطباع بالتحرر من القوالب الكلاسيكية وبتقدم أسلوب عصري بيسيب أثر قوي من غير تفاصيل كتير.

مكياجها حافظ على نفس الروح، بالتركيز على تحديد العينين بنعومة واستخدام التدرجات الترابية والبنية والبرونزية الدافئة، مع لمسات نيود على الخدود والشفاه. منى زكي هنا أثبتت إنها مش محتاجة ألوان صارخة أو مكياج تقيل عشان تلفت الأنظار، لأنها اعتمدت على إبراز جاذبية ملامحها الطبيعية مع ابتسامة عفوية ونظرات واثقة.

تجارب جريئة بس بـ «تاتش» منى زكي

كونها بتعتمد البساطة مش معناه إنها بتبعد عن الألوان الجريئة، بل بالعكس، منى جربت في إطلالات سابقة لمسات لونية قوية بس حافظت فيها على نعومتها. في إحدى الإطلالات، اختارت مكياج عيون باللون الأخضر مع لمسات مضيئة وتحديد واضح للرموش، وبشرة مشرقة مع أحمر شفاه نيود، ونسقت ده مع تسريحة نصف مرفوعة خلت الخصلات منسدلة حول وجهها، وده منحها حضور قوي جداً.

وفي إطلالة تانية، جربت تدرجات الأزرق الداكن والبرغندي في ظلال العيون مع لمسات دخانية ناعمة وأحمر شفاه هادئ، وسابت شعرها طويل ومنسدل بانسيابية عشان توازن بين قوة ألوان المكياج ونعومة التسريحة. أما الإطلالة الثالثة، فكان التركيز فيها على رسمة آيلاينر واضحة وممتدة عززت جاذبية نظراتها، مع تسريحة نصف مرفوعة بتجمع الشعر للخلف وتترك الخصلات الطويلة المتموجة على كتفيها.

كل الاختيارات دي بتأكد إن الأناقة مش مرتبطة بستايل واحد أو لون معين، لكن بقدرة الست إنها تجرب تفاصيل مختلفة وتعبر عن شخصيتها من غير ما تمشي وراء صيحات مبالغ فيها. وفي النهاية، تسريحة الشعر وألوان المكياج بيساعدوا في رسم الانطباع الأول، بس الجمال الحقيقي بينبع من الشخصية والثقة بالنفس اللي بتظهر في النظرات وتعبيرات الوجه، والمكياج مجرد وسيلة لإبراز الملامح، لكن الروح هي اللي بتدي للإطلالة تأثيرها.

تفتكروا قصة الكاريه كانت أنسب لمنى زكي من الشعر الطويل، ولا الطبيعي أحلى؟