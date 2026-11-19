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يوسف الشريف بيجهز للرجوع لشخصية المحامي من تاني في مسلسله الجديد «الظل»، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027. الخطوة دي بترجعنا لسنة 2012 لما قدم دور المحامي «علي» في مسلسل «رقم مجهول»، اللي كان بداية انطلاقه في أعمال التشويق والغموض والحبكات المعقدة اللي بقت بصمته الخاصة.

المسلسل الجديد «الظل» بينتمي لنوعية الـ 15 حلقة، وهو من قصة أحمد عبد الفتاح، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال. ويوسف الشريف بيجتمع فيه تاني مع عمرو سمير عاطف بعد نجاحات سابقة. العمل بيشارك في بطولته مريم الخشت، ومحمد كيلاني، ومراد مكرم، وهند عبد الحليم، وأحمد فهيم، ومحمد عبده، وفراس سعيد، ومجموعة تانية من الفنانين.

بالرجوع لآخر أعماله، يوسف الشريف كان موجود في رمضان 2026 بمسلسل «فن الحرب»، ودي كانت تجربة مختلفة تماماً لأنها أول مرة يقدم فيها دراما «لايت كوميدي» في مشواره، بعد ما كان غايب عن رمضان 4 سنين من وقت مسلسله «كوفيد 25» سنة 2021.

في «فن الحرب»، لعب دور «زياد» اللي ساب مجال بيزنس والده إبراهيم توفيق عشان يشتغل في التمثيل، لكن حياته اتغيرت بعد خيانة والده وانهيار إمبراطوريته ودخوله السجن ووفاته. زياد قرر ينتقم ويسترد حقوق عيلته بذكاء وخطط محكمة بمساعدة فريق مقرب، ومنهم «دينا» اللي حبته وساندته في السر، لحد ما لقى نفسه في مواجهات بين الخداع والعدالة.

بصراحة، احنا محتاجين يوسف الشريف بتاع الغموض والألغاز يرجع بقوة، لأن تجربة «فن الحرب» كانت تغيير مفاجئ بس «الظل» شكله هيرجعنا للمود اللي بنحبه.