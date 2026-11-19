ترفيه

ريهام عبد الغفور بدأت تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "الصور الشخصية لمريم"، اللي بتجهز بيه لسباق رمضان 2027. الخبر ده جه بعد ما أُثير جدل بسبب طلب الرقابة إجراء تعديلات على بعض الخطوط الرئيسية في القصة.

ومصدر من داخل العمل أكد إن التصوير شغال فعلاً من غير ما يحصل أي تعديلات جوهرية في السيناريو، وده معناه إن أزمة ملاحظات الرقابة خلصت تقريباً والعمل ماشي في طريقه.

المسلسل من إخراج مريم الباجوري وينتمي للأعمال الاجتماعية التشويقية، وتخوض فيه ريهام تجربة درامية مختلفة. وقالت ريهام في تصريحات صحافية إن اسم "الصور الشخصية لمريم" ربما يكون مؤقتاً، وإن المسلسل يتناول قضية مهمة.

لسه في تفاصيل كتير ما اتعلنتش، زي أسماء الفنانين اللي هيشاركوا في البطولة وموعد بدء التصوير الرسمي، بس التحضيرات النهائية شغالة.

ريهام داخلة رمضان 2027 وهي راكبة موجة نجاح كبيرة بعد مسلسل "حكاية نرجس" اللي اتعرض في رمضان 2026، وكان معها فيه حمزة العيلي وتامر نبيل وسماح أنور ودنيا ماهر وبسنت أبو باشا وأحمد عزمي وعارفة عبد الرسول، وكان بيحكي عن ست بتدخل في دوامة أكاذيب وجرائم عشان تبني أسرة وهمية.

ده غير إن ريهام كانت موجودة في السينما بفيلم "برشامة" للمخرج خالد دياب، اللي كان بيقلب لجنة امتحانات الثانوية العامة للمنازل إلى ساحة فوضى وغش جماعي في إطار كوميدي ساخر.

تفتكروا الرقابة هتعدي المسلسل الجديد بسلام ولا لسه في مفاجآت في المونتاج؟