ترفيه

البداية كانت في المعهد، هناك اتعرفت على عبد الله محمود في بداية حياتها، ومع الوقت مشاعر الإعجاب المتبادلة اتحولت لقصة حب، ووصلت للمرحلة اللي عبد الله صرّح فيها برغبته في الزواج منها. لكن الطريق مكنش سهل، لأن أهلها رفضوا الارتباط في الأول بسبب شغله في الوسط الفني؛ والدها كان خايف من غيابه الكتير عن البيت وإنها تشيل مسؤولية الحياة الزوجية لوحدها، ده غير طبيعة الشغل اللي دايماً بيحيط بيه المعجبات.

الحالة النفسية لزوجة عبد الله محمود تأثرت جداً بالرفض ده، وده اللي خلى والدها يوافق يقابله. في المقابلة دي، عبد الله محمود اتكلم بصراحة تامة عن ظروفه ومسؤولياته تجاه أسرته، وبيّن لوالدها إنه شايل مسؤولية أسرته. الصراحة دي خلت والدها يحترمه جداً ويوافق على الجواز.

عن تفاصيل المرض، الحكاية بدأت فجأة بصداع ومشكلة في الأذن، والموضوع اتطور لحد ما وقع عبد الله محمود أثناء التصوير. في الأول افتكروا إن السبب مجرد التهاب في الأذن الوسطى، لكن لما الأطباء طلبوا أشعة رنين مغناطيسي، الصدمة كانت وجود ورم في المخ بحجم ثمرة ليمون كبيرة، واتضح إنه مصاب بالسرطان. هنا زوجته أخدت قرار إنها تخبي عنه حقيقة المرض، وقالت له إنه هيعمل عملية جراحية في الأذن بس، عشان متصدموش بالحقيقة.

بعد العملية، عبد الله محمود طلب يدخن، وقتها زوجته طلبت من الطبيب إنه يشرح له حالته الصحية عشان يقتنع بضرورة الامتناع عن التدخين، ومن هنا بدأت رحلة العلاج الكيماوي. خلال الفترة دي، كان بيحس بالأمان بمجرد وجودها جنبه، ومكنش بيقدر ينام وهي مش موجودة.

المرض مأثرش على إنسانية الفنان، لدرجة إنه رغم تدهور حالته الصحية، أصر يزور الفنان أحمد زكي وهو مريض، وراح له بسيارة الإسعاف. مش بس كده، فنانين كتير وقفوا جنبه؛ عزت العلايلي كان بيروح يغسل له شعره ويحلق له وبيتعامل معاه كأنه ابنه، ومحمود ياسين كان بيعتبره ابنه.

أصعب لحظات الرحلة كانت في آخر ست شهور، قضى فيهم عبد الله محمود حياته في المستشفى. زوجته كانت متمسكة بأمل إنه يتعافى ويرجع البيت، لدرجة إنها لما سألت طبيب عن موعد خروجه، كانت الصدمة إن الرد كان إن قدامه شهرين بس قبل الوفاة. في اللحظة دي، أول حاجة فكرت فيها هي أطفالهم؛ واحد كان عنده تسع سنين، والتاني كان في السنة الأولى في الجامعة، وإزاي هتقدر تربيهم لوحدها. وفتكرت أحلامهم سوا، وإزاي كانوا متخيلين يوم زفاف ولادهم، لدرجة إنهم اتفقوا يلبسوا لبس مستوحى من روميو وجولييت في المناسبة دي.

الحالة الصحية تدهورت أكتر، وخضع لجلسات علاج طبيعي عشان يقدر يقف ويتكلم، لحد ما دخل في غيبوبة. في المرحلة دي، زوجته كانت بتقعد جنبه تقرأ قرآن، وكانت بتلاحظ إنه بيصحح لها التشكيل ويكمل السورة للآخر وهو في الغيبوبة، وده الموقف اللي طمنها عليه جداً.

على مدار 21 سنة جواز، كانت حياتهم مبنية على الحب والاحترام والتفاهم، ومكنوش بيناموا يوم وهم زعلانين من بعض. عبد الله محمود كان بيقدرها جداً وكان بيشركها في تفاصيل شغله الفني، وهي كانت بتساعده في اختيار أدواره بناءً على دراستها للنقد والدراما، وهي اللي رشحت له شخصية الشهيد البرقوقي في فيلم "الطريق إلى إيلات" لأنها حست بقوة الشخصية، بجانب نجاحه في أعمال زي "شمس الزناتي" و"حنفي الأبهة".

رغم إن عبد الله محمود دعم موهبتها في الكتابة، لكنه كان بيفضل إنها متنشغلش بالنشر وتفضل جنبه، وكان بيطلب منها تفضل جنبه. وبعد وفاته، أكدت زوجته إنها مفكرتش تتجوز تاني لأن مفيش حد يقدر يملأ مكانه، وقالت بكل بساطة: "مفيش حد يملا عيني بعده.. مين هيبقى زيه؟".