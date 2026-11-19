ترفيه

الحكاية بدأت من 18 نوفمبر 1977 في القاهرة، لما اتولدت منى زكي كأصغر إخواتها في بيت والدها طبيب ووالدتها معاها ماجستير تربية رياضية وكانت شغالة في مدارس بورسعيد. طفولتها مكنتش في مكان واحد، دي عاشت سنين متنقلة بين الكويت وإنجلترا وأمريكا بسبب شغل والدها، وده خلاها تتعرف على ثقافات مختلفة قبل ما ترجع مصر عشان تكمل دراستها وتدخل كلية الإعلام بجامعة القاهرة في قسم العلاقات العامة والإعلان.

الشغف الحقيقي بالتمثيل بدأ يظهر من خلال أنشطة مسرح الجامعة، ودي كانت أول خطوة حقيقية في عالم الفن. ومن هنا جت الفرصة اللي نقلتها للاحتراف لما شاركت في مسرحية 'بالعربي الفصيح' مع الفنان محمد صبحي سنة 1991. في التسعينيات، منى بدأت تظهر في أعمال تلفزيونية ومسرحية، لحد ما دخلت السينما بقوة وبقت وجه نسائي بارز في موجة أفلام الكوميديا في أواخر التسعينيات.

سنة 1998 كانت محطة فارقة في مشوارها، لأنها شاركت في فيلم 'إضحك الصورة تطلع حلوة' وقدمت شخصية تهاني قدام أحمد زكي وليلى علوي، وشاركت في 'صعيدي في الجامعة الأمريكية' مع محمد هنيدي وأحمد السقا وطارق لطفي وهاني رمزي وغادة عادل. بعدها بدأت تثبت شطارتها في الأدوار الرومانسية والاجتماعية والكوميدية من خلال أفلام 'الحب الأول' و'طول الليالي' و'عمر 2000' و'ليه خلتني أحبك'.

النجومية الحقيقية والقدرة على تقديم الشخصيات الواقعية والتاريخية ظهرت بوضوح سنة 2001 لما جسدت شخصية جيهان السادات في فيلم 'أيام السادات' قدام أحمد زكي. ومن هنا كملت تألقها في 'أفريكانو' مع أحمد السقا، وبعدها سنة 2002 قدمت فيلم 'مافيا'. وفي سنة 2003 كانت موجودة في 'من نظرة عين' و'التجربة الدنماركية' وفيلم 'سهر الليالي' اللي قدمت فيه شخصية 'بري' وحقق نجاح نقدي وجماهيري كبير جداً.

في 2004، منى زكي لفتت الأنظار في 'خالتي فرنسا' بشخصية 'بطة' قدام عبلة كامل، والفيلم حقق حضور واسع. وفي 2005 قدمت 'دم الغزال' و'أحلام عمرنا'، وبعدها فيلم 'أبو علي' مع كريم عبد العزيز في شخصية 'سلمى'، وهو الفيلم اللي الجمهور ارتبط بيه جداً. وفي 2006 شاركت في 'عن العشق والهوى' وفيلم 'حليم' وقدمت فيه شخصية نوال قدام أحمد زكي.

التنوع في الاختيارات استمر في 2007 لما قدمت شخصية 'شفيقة' في فيلم 'تيمور وشفيقة' مع أحمد السقا، وهو عمل جمع بين الأكشن والرومانسية والكوميديا. وفي 2008 ظهرت بشخصيتها الحقيقية في 'الدادة دودي'، وبعدها في 2009 شاركت في 'ولاد العم' مع كريم عبد العزيز وشريف منير، وقدمت فيلم 'إحكي يا شهرزاد' مع محمود حميدة. وفي السنين اللي بعد كدة، خاضت تجارب مختلفة في '18 يوم' و'أسوار القمر' و'من 30 سنة' و'الصندوق الأسود' و'أصحاب ولا أعز'.

السنوات الأخيرة شهدت نضج فني كبير، خاصة في 2024 لما قدمت فيلم 'رحلة 404' في شخصية 'غادة' مع محمد فراج ومحمد ممدوح ومحمد علاء وخالد الصاوي وشيرين رضا وسماء إبراهيم. الفيلم ده جاب لها اهتمام نقدي وجماهيري كبير، وخلاها تفوز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة وأفضل ممثلة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية. ومش بس كدة، دي دخلت تحدي جديد بفيلم 'الست' وجسدت فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، وده بيأكد حرصها على الأدوار الصعبة والمختلفة.

بعيداً عن السينما، منى زكي ليها بصمة قوية في الدراما. بدأت بمسلسلات 'العائلة' و'ليالي الحلمية' (الجزء الخامس) و'نصف ربيع الآخر' و'خالتي صفية والدير'. وشاركت في 'زيزينيا' و'الضوء الشارد' و'جحا المصري'، وفي 2006 قدمت مسلسل 'السندريلا' وجسدت فيه شخصية سعاد حسني، وده كان مجهود كبير عشان تقدم رمز من رموز الفن. وفي 2013 قدمت مسلسل 'آسيا'، وسنة 2016 قدمت شخصية تحية عبده في 'أفراح القبة' ونالت إشادات واسعة، وصولاً لمسلسل 'تحت الوصاية' في 2023 اللي ناقشت فيه قضية اجتماعية مهمة في شخصية 'حنان' وأثرت في الجمهور والنقاد.

ومش بس سينما ودراما، منى جربت المسرح في 'يا مسافر وحدك' سنة 1998 مع نور الشريف، ومسرحية 'عفروتو' سنة 1999 مع محمد هنيدي، ومسرحية 'كده أوكيه' سنة 2003 مع أحمد السقا وهاني رمزي وشريف منير وياسمين عبد العزيز. كمان ليها أعمال إذاعية زي 'خلوصي حارس خصوصي' و'ولاد النوني' و'حب بالصلصة' و'الهارب' و'يا أنا يا أنت' و'عايش' و'شطة هندي'. ده غير ظهورها في إعلانات تلفزيونية وكليب أغنية 'ابن الأصول' للفنان نايف الزعبي سنة 1997.