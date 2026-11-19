ترفيه

روبي عملت حالة من البهجة في حفلها الغنائي في الإسكندرية، والجمهور هناك كان متفاعل جداً لدرجة إنهم شاركوها الغناء والتصفيق على أشهر أغانيها في أجواء كلها حيوية.

من أبرز لحظات الحفل لما غنت «طب ليه بيداري كده»، وقتها الأغنية أشعلت حماس الجمهور، وردد الحاضرون كلماتها معاها وسط التصفيق والهتافات.

روبي مكنتش بتغني بس، دي خطفت الأنظار بحركاتها الاستعراضية على المسرح وبإطلالتها اللي أضافت روح للحفلة، وقدمت مجموعة من أشهر أغاني مشوارها الغنائي اللي الناس حافظاها.

الانسجام كان واضح جداً بين روبي والجمهور السكندري، اللي حرص على توثيق لحظات تألقها والتفاعل مع فقراتها الغنائية، خاصة الأغاني اللي حققت انتشار واسع.

تفتكروا مين الفنان اللي يقدر يعمل نفس حالة البهجة دي في إسكندرية؟