يسرا بتكسب جائزة الإنجاز مدى الحياة في البحرين

ترفيه

في حفلة افتتاح الدورة السادسة لمهرجان البحرين السينمائي يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، الفنانة يسرا استلمت جائزة «الإنجاز مدى الحياة» في السينما العربية. الجائزة دي كانت تقدير لمسيرتها الفنية الطويلة وتجاربها المتنوعة اللي سابت علامة في تاريخ السينما المصرية والعربية، وسلمتها للـفنانة وزير الإعلام البحريني رمزان بن عبد الله النعيمي.

يسرا كانت طايرة من الفرحة وقالت إن مشوارها الفني كمل 50 سنة، وأكدت إن الحب اللي بينها وبين الجمهور في كل مكان سببه الفن، وإنها اتشرفت بالتعامل مع أهم الأسماء في تاريخ الفن العربي والمصري، لدرجة إنها محستش بالسنين دي وهي بتعدي.

المهرجان مأكتفاش بتكريم يسرا بس، لكنه منح كمان رائد الأعمال نادر المسقطي جائزة الريادة في الثقافة السينمائية البحرينية عشان دوره في تأسيس نادي البحرين للسينما سنة 1980 وجهوده في دعم السينما في المملكة.

بالنسبة للي عايز يعرف المهرجان ده بيعمل إيه، فهو مستمر لحد 10 نوفمبر وبيعرض حوالي 90 فيلم في أقسام مختلفة زي الأفلام البحرينية، والوثائقية، وأفلام التحريك، وأفلام الطلبة. وفي قسم الأفلام الروائية القصيرة، فيه مشاركات متنوعة زي الفيلم المصري «آخر المعجزات» لعبد الوهاب شوقي، والفيلم الفلسطيني «منع أمني» لتامر شوامرة، والمغربي «حدائق الجنة» لصونيا الطراب، واللبناني «لآخر رقصة» لنور عقيقي، والسوري «نهار عابر» لرشا شاهين.

المهرجان كمان بيقدم جزء تعليمي من خلال ورش عمل وجلسات نقاشية بتتم كالتالي:

أولاً: ورشة عن فن اختيار الممثلين من تجربة الأداء إلى الشاشة وبتقدمها ميراندا ديفيدسون، المنتجة التنفيذية وخبيرة اختيار الممثلين.

ثانياً: ورشة عن دور مساعد المخرج في صناعة الأفلام، من مرحلة الإنتاج إلى موقع التصوير، بيقدمها المخرج والمنتج السينمائي علي السباعي.

ثالثاً: جلسة نقاشية عن الملكية الفكرية وبتتكلم فيها المحامية البحرينية فاتن الحداد.

وزير الإعلام البحريني رمزان بن عبد الله النعيمي وضح في الافتتاح إن المهرجان ده امتداد للإرث الثقافي والفني في البحرين، وأشاد بزيادة المشاركات الدولية في الدورة السادسة كخطوة بتفتح أبواب للتبادل الفني والثقافي.