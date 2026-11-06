خالد جلال هيخرج حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المدرسي

ترفيه

المخرج خالد جلال هو اللي هيتولى إخراج حفل ختام الدورة الأولى من المهرجان القومي للمسرح المدرسي المصري. القرار ده أعلنه المخرج عادل حسان، مدير المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ومدير المهرجان، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بتفاصيل الدورة الأولى.

الاختيار جه عشان خبرة خالد جلال الكبيرة في المسرح وقدرته المعروفة على اكتشاف ورعاية المواهب الشابة، وده ماشي بالظبط مع هدف المهرجان إنه يدعم الطاقات الإبداعية للطلاب في كل محافظات الجمهورية ويفتح لهم أبواب جديدة.

المهرجان ده أصلاً نتيجة لمؤتمر «نحو سياسة وطنية لتطوير المسرح المدرسي» اللي نظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة عادل حسان في أغسطس 2025، وكان الهدف منه وضع رؤية عملية ترجع الروح للمسرح المدرسي وتفعل دوره التربوي والفني.

بصراحة، وجود اسم زي خالد جلال في ختام المهرجان بيخلينا نتوقع حاجة مبهرة، لأن النوع ده من المشاريع لو بدأ صح وبدعم حقيقي للمواهب الصغيرة ممكن يغير شكل الفن في المدارس تماماً. تفتكروا هنشوف نجوم جدد طالعين من المهرجان ده؟