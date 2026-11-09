إياد نصار.. من الدراما الأردنية لـ «ولاد رزق» وسر الخلطة اللي وصلته للنجومية

ترفيه

إياد نصار مش مجرد ممثل شاطر، ده فنان بيعرف «يلعب» بالشخصيات صح. النهاردة 9 نوفمبر، بنحتفل بعيد ميلاده وهو في قمة نجوميته، بعد ما قدر يثبت إن الموهبة الحقيقية هي اللي بتخلي الفنان يتنقل بسهولة بين الدراما التاريخية والاجتماعية والسياسية، وحتى أعمال التشويق، ومن غير ما يحسسنا إنه بيعيد نفسه.

لو بصينا على «الكتالوج» اللي مشي عليه إياد، هنلاقي إن البداية كانت من الأردن، ومن هنا بدأ يرسم ملامح موهبته. أول خطوة حقيقية كانت في مسلسل «عرس الصقر» سنة 1998، وبعدها دخل في سلسلة أعمال درامية قوية زي «امرؤ القيس»، «آخر الفرسان»، «آخر أيام اليمامة»، «الطريق الوعر»، و«الفرداوي». ومش بس وقف عند الدراما الجادة، ده جرب يدخل منطقة الكوميديا في مسلسل «شو هالحكي»، اللي استخدم فيه السخرية عشان يتكلم عن سلبيات اجتماعية موجودة في الواقع.

المحطة اللي خلت إياد نصار يلفت الأنظار بجد كانت في الأدوار التاريخية، ودي كانت «الزتونة» في بداياته. سنة 2006 قدم شخصية الخليفة المأمون في مسلسل «أبناء الرشيد»، والدور ده مكنش مجرد تمثيل، ده وصله للترشح لجائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون، والمسلسل نفسه كسب ذهبية أفضل مسلسل في نفس المهرجان. مكملش نجاحه التاريخي غير لما قدم شخصية طارق بن عمر في مسلسل «الحجاج»، وهنا الجمهور شاف قدرته العالية على التحول الشكلي والأدائي عشان يجسد الشخصيات دي بدقة.

لكن العمل اللي عمل صدى عالمي كان مسلسل «الاجتياح»، اللي اتكلم عن الاجتياح الإسرائيلي لمدينة جنين الفلسطينية. إياد جسد فيه شخصية «خالد»، الشاعر والمناضل الفلسطيني، والعمل ده مكنش مجرد نجاح محلي، ده وصل للعالمية وكسب جائزة إيمي سنة 2008.

بعد النجاحات دي في الأردن، إياد قرر ينقل تجربته لمصر، ودي كانت بداية مرحلة جديدة تماماً. أول ظهور ليه كان في مسلسل «صرخة أنثى» سنة 2007 في دور الدكتور نبيل. ومن هنا بدأ يثبت رجليه في السوق المصري، وفي 2008 شارك في مسلسل «طريق الخوف» مع غادة عبد الرازق في دور مهندس معماري غامض، وكمان مسلسل «أيام الرعب والحب» في دور صلاح طالب الطب ورئيس اتحاد الطلبة، وفي نفس السنة قدم شخصية الخليفة عمر بن عبد العزيز في مسلسل «أبو جعفر المنصور».

في 2010، إياد قدم واحد من أهم وأصعب أدواره في مسلسل «الجماعة» من تأليف وحيد حامد، لما جسد شخصية حسن البنا، ودي كانت شخصية محورية في عمل بيحكي نشأة جماعة الإخوان المسلمين. وكمان شارك في مسلسل «الوديعة والذئاب» مع باسم سمرة.

المسيرة استمرت في الدراما المصرية بتنوع رهيب بين التشويق والاجتماعيات. شفنا إياد في «المواطن X» سنة 2011، و«سر علني» 2012، و«موجة حارة» 2013، و«حارة اليهود» 2015. ودخل في أعمال تانية زي «من الجاني؟»، «أريد رجلًا»، و«7 أرواح» سنة 2016. وفي 2017 كان موجود في «هذا المساء» و«حجر جهنم»، وبعدها «حواديت الشانزليزيه» 2019. أما سنة 2020 فكانت دسمة جداً بمسلسلات «ليالينا 80»، «النهاية»، و«الاختيار»، وكمل في «الاختيار 2» سنة 2021 و«الاختيار 3» و«وش وضهر» في 2022.

إياد مريحش خالص، وفي 2023 قدم «تغيير جو» و«ستهم»، وفي 2024 شفنا «صلة رحم»، «مفترق طرق»، و«ديبو». وبما إننا في 2026، فإحنا شوفنا أعماله في 2025 زي «معاوية» و«ظلم المصطبة»، وصولاً لمسلسل «صحاب الأرض» في 2026.

أما في السينما، فإياد بدأ رحلته بفيلم «أدرينالين» سنة 2009 في دور ضابط شرطة مع خالد الصاوي وغادة عبد الرازق. وبعدها شارك في «حفل زفاف»، «بصرة»، «بنتين من مصر»، و«18 يوم». وفي 2012 قدم بطولة فيلم «مصور قتيل»، وشارك في «ساعة ونص». وتوالت الأعمال المهمة زي «يوم للستات»، «جواب اعتقال»، «تراب الماس»، «ولاد رزق 2»، «كازابلانكا»، و«الممر»، وكمان «الفيل الأزرق 2» سنة 2019. وكمل في «رأس السنة»، «موسى»، «مش أنا»، «الكاهن»، «أصحاب ولا أعز»، «كيرة والجن»، و«الباب الأخضر»، وصولاً لـ «المطاريد»، «ولاد رزق 3»، و«المشروع X».

وعشان يثبت إنه مبيوقفش عند حد، إياد دخل عالم الألعاب الإلكترونية سنة 2023، وشارك في دبلجة صوت بطل لعبة «Assassin's Creed Mirage»، ودي كانت تجربة مختلفة تماماً عن التمثيل التقليدي. ده غير دخوله مجال الرسوم المتحركة في أعمال زي «الأزهر» الجزء الأول سنة 2016، و«ابن ماجد» سنة 2018.

كل ده يخلينا نقول إن إياد نصار قدر يبني تجربة فنية «متعددة الألوان»، بدأت من الأردن ووصلت للنجومية في مصر والعالم العربي، وهو لسه محافظ على مكانته كواحد من أشطر الممثلين اللي بيعرفوا يختاروا أدوارهم بدقة.

تفتكروا إيه أكتر شخصية قدمها إياد نصار كانت «الماستر بيس» بتاعته؟