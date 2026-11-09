عمدة نجريج وعمدة طرابزون في لقاء 'صلاحي' بامتياز

ترفيه

في حفل نظمته السفارة التركية بالقاهرة بمناسبة "يوم طرابزون"، شهدنا لقاء غير تقليدي جمع بين المهندس ماهر أنور شتيه، عمدة قرية نجريج (مسقط رأس محمد صلاح)، وعمدة مدينة طرابزون التركية.

اللقاء مكنش مجرد بروتوكول، لأن عمدة نجريج قدم لعمدة طرابزون لوحة فنية مرسومة بالفحم كنوع من التكريم والتقدير، والطرف التركي أبدى سعادته جداً بالهدية التذكارية دي.

وطبعاً مفيش احتفال لمدينة طرابزون من غير لمسة "صلاحية"، عشان كدة الحفل شهد قرعة لتوزيع تيشرتات نادي طرابزون الخاصة بنجم المنتخب المصري محمد صلاح على الحضور، بعد ما تم توزيع أرقام على المشاركين واختيار الفائزين بالتيشرتات.