هند صبري وآسر ياسين في «عسل أحمر».. رحلة بحث عن قاتل متسلسل وأسرار من التمانينات

ترفيه

هند صبري وآسر ياسين راجعين بتجربة درامية جديدة في مسلسل «عسل أحمر»، والعمل ده من نوعية المسلسلات القصيرة اللي بتتكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه في الفترة اللي جاية.

القصة بتدور حول «مي الجبالي»، الصحفية اللي بتلعب دورها هند صبري، والي بتقرر تألف كتاب عن حياة قاتل متسلسل. بتدخل مي في رحلة بحث في ماضي الشخص ده وبتبدأ تتبع جرائمه، بس المفاجأة إن التحقيقات بتكشف لها أسرار تانية خالص كانت أكبر بكتير من توقعاتها.

أما آسر ياسين فبيجسد شخصية «محمود حلمي»، وهو القاتل المتسلسل اللي اعترافاته بتفتح الباب على تفاصيل غامضة في حياته. الحكاية مش مجرد جرائم، لأن خيوط القصة بتتشابك مع وقائع ليها علاقة بالفساد والتواطؤ في فترة التمانينات والتسعينات.

ومع تطور الأحداث، بتلاقي الصحفية نفسها قدام شبكة معقدة من الأسرار والشخصيات المرتبطة بماضي القاتل، فبتتحول مهمتها من مجرد توثيق حكايته لرحلة حقيقية عشان تكشف حقائق غير متوقعة.

المسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عيسى، ومن تأليف وائل حمدي ومحمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي، وبيشارك في بطولته هند صبري وآسر ياسين مع مجموعة من الفنانين.

تفتكروا كيميا هند صبري وآسر ياسين هتكون مظبوطة في جو الغموض ده؟