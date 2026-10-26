عيد ميلاد الكينج محمد منير

ترفيه

محمد منير لسه بيثبت إنه في حتة تانية خالص، وبمناسبة عيد ميلاده يوم 10 أكتوبر، بنفتكر إزاي نقل مشروعه الغنائي من النوبة للقاهرة وقدر يرسخ هوية موسيقية مفيش منافس ليها مهما اتغيرت الأذواق.

لو بصينا على مشواره، هنلاقي أغنية "شبابيك" كانت المحطة اللي نقلته للنجومية، وقدرت تلمس وجع كل واحد فينا سواء كان فراق حبيب أو حنين للوطن أو صديق، وده اللي خلاها تعيش معانا سنين من غير ملل، بكلمات مجدي نجيب وألحان أحمد منيب.

طبعاً الكينج ملقاش منافس في سكتة ألبوماته اللي جت بعد كده، لأن ببساطة مزيكته بتعبر عن الروح بصدق وبطريقة مبيعرفش يقلدها حد.

تفتكروا مين تاني في تاريخ المزيكا المصرية قدر يعمل ستايل خاص بيه لدرجة إنه يكون "دون منافس" كده؟