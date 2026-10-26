صابرين بتكشف أسرار مسلسل أم كلثوم: لبست بـ 200 ألف وأخدت 75 ألف جنيه

ترفيه

الفنانة صابرين قررت تخرجنا من مود 2026 وترجعنا لسنة 1999، لما حكت تفاصيل جديدة عن مسلسل «أم كلثوم». الصدمة هنا في الحسبة المالية؛ صابرين قالت إن أجرها في المسلسل كان 75 ألف جنيه بعد خصم الضرائب والرسوم، بس المفاجأة إن تكلفة الهدوم اللي اشترتها عشان تعيش الشخصية وصلت لـ 200 ألف جنيه وقتها.

الموضوع مخلصش عند الفلوس، لأن صابرين كشفت إنها مكنتش المرشحة الوحيدة للدور. كان فيه أسماء تقيلة جداً في المنافسة زي نبيلة عبيد وإلهام شاهين، قبل ما يقع الاختيار عليها في الآخر عشان تجسد شخصية كوكب الشرق.

والأغرب من كده إن خطة المسلسل كانت مختلفة تماماً في الأول. كان مفروض العمل يتقسم على جزأين، وكان من المقرر إن الفنانة الراحلة مديحة يسري هي اللي تعمل شخصية أم كلثوم في أواخر عمرها. بس المخرجة إنعام محمد علي غيرت الخطة ، وقررت إن صابرين هي اللي تشيل بطولة المسلسل بالكامل من البداية للنهاية.

صابرين ختمت كلامها بأنها عملت المسلسل ده بدافع وطني خالص، لأنها بتشوف إن أم كلثوم هي "الهرم الرابع".

بس بجد، مين فينا يقدر يدفع في لبس أكتر من مرتبه عشان الشغل؟