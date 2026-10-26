مي سليم خلصت تصوير "عيلة تعمل عمايل" وبتهنئ منى زكي

ترفيه

مي سليم خلصت تصوير مسلسل "عيلة تعمل عمايل"، والعمل عبارة عن 15 حلقة، ومن المقرر عرضه الفترة الجاية. مي أكدت إن المسلسل كوميدي اجتماعي، والجمهور هيشوف فيه تجربة مختلفة، لأن شخصيتها دايماً بتكون مختلفة في أعمالها، ومتوقعة إن الناس هتستمتع جداً بالمسلسل لما يتفرجو عليه.

وبالنسبة للخطوات الجاية، مي سليم لسه ما استقرتش على العمل الجديد اللي هتشارك فيه، وقالت إنها هتعلن تفاصيل مشاريعها الفنية الجديدة أول ما تستقر عليها وتكون جاهزة تشاركها مع الجمهور.

بعيداً عن الشغل، مي أعربت عن سعادتها الكبيرة بتكريم منى زكي في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وقالت إن منى تستحق كل النجاح والتقدير. مي وجهت لها التهنئة وتمنت لها نجاحات أكتر، وأشادت بالندوة اللي اتعملت مع الأستاذ محمد ياسين، وقالت إنها كانت حاجة مفرحة وإنهم بيحبوا منى قوي.

أما عن ذوقها في السينما، فمي سليم بتحب تتابع الأفلام المصرية والسعودية والأردنية، وبتهتم بمشاهدة أعمال متنوعة عشان تستمتع بتجارب مختلفة.

يذكر إن آخر ظهور لمي سليم كان في مسلسل "السجل الأسود"، اللي شاركت فيه مع خالد سليم، ومنذر رياحنة، وهالة فاخر، ومحمد نجاتي، وكان من تأليف ياسر بدوي وإخراج جميل جميل المغازي.

تفتكروا مي سليم هتعمل إيه في "عيلة تعمل عمايل" يخلينا نقول فعلاً إن الشخصية مختلفة؟