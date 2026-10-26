نادية مصطفى عن تكريم هاني شاكر في مهرجان الموسيقى العربية وكواليس أغنية «استنى لما أمشي»

ترفيه

اعتبرت الفنانة نادية مصطفى أن إهداء الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية لروح الفنان الراحل هاني شاكر هو أقل تقدير ممكن لقيمته وقامته الفنية الكبيرة. وشايفة إن الاحتفاء بمشواره الغنائي بمثابة رد جميل لفنان قدم للساحة العربية مجموعة أغنيات حققت نجاحات استثنائية وفضلت محفورة في وجدان الجمهور.

وفي تصريحات خاصة لراديو النيل على هامش المهرجان، قالت نادية مصطفى إن كل المطربين اللي موجودين حالياً في مصر والوطن العربي كان لازم يشاركوا في الاحتفاء بهاني شاكر تقديراً لأعماله المتميزة. وأوضحت إن حفل الافتتاح شهد تقديم 20 أغنية من أبرز نجاحاته، مؤكدة إن رصيده الغنائي ضخم ويستحق إن تتخصص له حفلات كاملة لأن أغانيه مكانتش مجرد موجة عابرة، بل أعمال ليها قيمة حقيقية.

وعبرت عن امتنانها لكل الفنانين اللي شاركوا في التكريم، وأكدت إن اسم هاني شاكر بالنسبة لها بيرتبط دايماً بروحه الجميلة وضحكته المميزة وحضوره اللي كان بيملا المسرح بهجة وطرب حقيقي، وختمت كلامها بالدعاء له بالرحمة.

كرم هاني شاكر وأسرار «استنى لما أمشي»

نادية مصطفى حكت عن موقف إنساني مش بتنساه مع الراحل هاني شاكر بخصوص أغنية «استنى لما أمشي ما تقولهاليش في وشي» اللي لحنها محمد ضياء. حكت إن الأغنية في البداية كانت من نصيب هاني شاكر، لكن بعد ما سمعها، شعر إنها تليق بصوتها أكتر، فطلب منها تسمعها.

وبالنسبة لنادية، الموقف ده بيعكس مدى كرم هاني شاكر وحبه للي حواليه وحرصه الدائم على دعم زملائه ومساندتهم، ووصفته بأنه موقف عزيز جداً على قلبها. وعشان كدة، كشفت إنها بتجهز حالياً لعمل غنائي جديد من ألحان محمد ضياء، مهدى لروح هاني شاكر بكلمات وألحان من محبيه. وهتطرح للجمهور فور الانتهاء منها كتحية فنية لذكراه.

محطات في مشوار نادية وعلاقتها بأركان فؤاد

لما اتكلمت نادية مصطفى عن الأغاني اللي بتعتز بيها، ذكرت أغنية «سلامات» اللي لسه ليها حضور عند الناس رغم السنين، وقالت إنها مش بتحب تركز في حساب السنين وتواريخ الأغاني، رغم إن بدايتها في الغناء كانت سنة 1984. وأضافت إنها سعيدة بارتباط الجمهور بأعمالها، وخصوصاً أغاني زي «جاي في إيه» و«الصلح خير» و«استنى لما أمشي ما تقولهاليش في وشي» لأن ليها ذكريات خاصة.

وعن تعاوناتها الفنية، ذكرت من الأسماء اللي اشتغلت معاهم كمال الطويل، ومحمد سلطان، وبليغ حمدي، وعبد العظيم محمد، وعمار الشريعي، بالإضافة لملحنين من الأجيال المتوسطة زي سامي الحفناوي ومحمد ضياء، وبتعتبر إن امتلاكها أغاني بتوقيع الأسماء دي مصدر فخر وسعادة ليها.

أما عن حياتها الشخصية، اتكلمت عن علاقتها بزوجها الفنان أركان فؤاد، وقالت إنه كان عامل دعم أساسي في حياتها الشخصية والفنية ووقف جنبها من البداية. وكشفت إنها في الأول كانت بترفض فكرة الجواز خوفاً على مسيرتها الفنية. وشايفة إن وجود فنانين في بيت واحد بيخلي كل طرف يتفهم طبيعة الشغل وضغوطاته، وده بيقلل الخلافات.

ونصحت الستات اللي داخلين على جواز بضرورة اختيار شريك حياة يتفهم طبيعة عمل المرأة، ويفضل يكون فيه تقارب في مجال العمل أو فهم لمتطلباته عشان يتحقق الاستقرار والتفاهم.

نصيحة لبنتها فيروز أركان

فيما يخص ابنتها الفنانة فيروز أركان، أوضحت نادية مصطفى إنها نصحتها من بداية دخولها المجال الفني إنها تعتمد على موهبتها وصوتها فقط، وتحرص على تقديم نفسها للجمهور من خلال قدراتها الغنائية. وشددت على إن الصوت الجميل والموهبة الحقيقية هما الأساس في نجاح أي مطرب، وحذرتها من إنها تنشغل بالمظهر أو أي عوامل تانية على حساب الموهبة، لأن الفنانة اللي عندها صوت مميز لازم تحافظ عليه وتديله الأولوية عشان توصل للناس بإمكانياتها الحقيقية.

تفتكروا فعلاً الموهبة لوحدها كفاية في زمن السوشيال ميديا، ولا المظهر بقى بيسرق الأضواء؟