ترفيه

تامر نبيل قرر يرجع يشارك ريهام عبد الغفور البطولة تاني، وانضم رسمياً لمسلسل «الصور الشخصية لمريم» اللي هينافس في موسم دراما رمضان 2027. الشركة المنتجة لسه بتخلص تعاقداتها مع الفنانين تمهيدًا لانطلاق العمل اللي شايل اسم مبدئي لغاية دلوقتي، ومستنيين نعرف تفاصيل أكتر عن الشخصيات والأدوار.

المسلسل هيكون من 15 حلقة، وهيمشي في سكة الأعمال الاجتماعية التشويقية، ودي النوعية اللي ريهام عبد الغفور بتفضلها في السنين الأخيرة وبتركز فيها على الشخصيات اللي ليها أبعاد إنسانية ودرامية.

العمل ده بيجمع تيم تقيل من صناع الدراما، الكاتبة مريم نعوم هي اللي مألفة المسلسل، والإخراج لمريم الباجوري، أما الإنتاج فمسؤول عنه محمد مشيش. طبعاً الثنائي تامر وريهام مش غريبين على بعض، لأنهم لسه مطلعين من تجربة «حكاية نرجس» في رمضان 2026 واللي حققت تفاعل كبير من الناس. المسلسل ده كان بيحكي عن ست بتعاني من عدم الإنجاب وبتدخل في دوامة من الأكاذيب والقرارات الصعبة، وكان بيشاركهم البطولة حمزة العيلي وسماح أنور ودنيا ماهر وأحمد عزمي وعارفة عبد الرسول وبسنت أبو باشا.

بصراحة، اجتماع ريهام عبد الغفور مع مريم نعوم ومريم الباجوري ومحمد مشيش تاني بيخلينا نتوقع حاجة محترمة، خصوصاً إن خلطة التشويق مع ريهام دايماً بتجيب نتيجة. تفتكروا تامر نبيل هيقدم دور مختلف عن اللي شفناه في نرجس؟