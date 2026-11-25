ترفيه

SHEGLAM قررت تلعب على وتر النوستالجيا والذكريات، ونزلت مجموعة SHEGLAM x FRIENDS اللي بتجسد أجواء المسلسل الكوميدي الشهير وكل تفاصيله اللي بنحبها. المجموعة مش مجرد ميك اب، دي محاولة لإعادة إحياء الشخصيات واللحظات اللي مش ممكن تتنسى من خلال تصاميم بتجمع بين الجمال والحنين، ومستوحاة من أماكن مانهاتن، والباب البنفسجي بتاع شقة مونيكا، وأكيد الكنبة الشهيرة في مقهى سنترال بيرك، وحتى اللحظات الرومانسية اللي كانت دايماً بتضحكنا.

عيون مانهاتن والباب البنفسجي

البداية مع SHEGLAM Purple Door Eyeshadow Palette، ودي باليت ظلال عيون مستوحاة من الباب البنفسجي بتاع الشقة رقم 20. اللوحة بتجمع بين درجات لؤلؤية ناعمة وألوان مطفية بتركيبة كريمية بتندمج بسهولة، يعني تنفع للوك يومي بسيط أو لو عايزة تعملي مكياج عيون جريء. واللمسة الذكية هنا إن إطار العبوة الأصفر قابل للفصل وممكن تستخدميه كمغناطيس للثلاجة، ودي حركة صايعة جداً لأنها إشارة لتفصيل أساسي في المسلسل.

أما اللي عايزين ينقلوا حيوية نيويورك لعينيهم، فعندهم أقلام تحديد العيون SHEGLAM Manhattan Mood Kohl Eyeliner. الأقلام دي جاية بتلات درجات مستوحاة من الشخصيات؛ الأزرق اللي بيفكرنا بأناقة راشيل ولون الجينز، والعنابي الغني اللي بيجسد شخصية مونيكا، والبرتقالي المائل للرمادي الدافئ اللي مستوحى من فيبي. التركيبة كريمية ومتعددة الاستخدامات، يعني ممكن ترسمي بيها خطوط دقيقة أو تعملي لوك مدمج وطبيعي، ومعاها مبراة مدمجة عشان الطرف يفضل دقيق، وبكده تكون الأقلام دي جاهزة تماماً لـ «Pivot!» زي ما كانوا بيقولوا في المسلسل.

لمسات سنترال بيرك الرومانسية

وعشان تكمل الأجواء، فيه أحمر الخدود SHEGLAM Take a Seat Velvet Sofa Blush، وده مستوحى من أشهر كنبة في مقهى سنترال بيرك. البلاشر ده بيدي الخدود لون خوخي دافئ بتركيبة حريرية مخملية بتداري العيوب وتخلي الشكل طبيعي ومنتعش. الإحساس اللي بتديه التركيبة على البشرة دافئ ومريح، كأنك قاعدة في جلسة قهوة مع أصحابك، بس الميزة هنا إنك مش محتاجة تتخانقي مع حد على المقعد المفضل.

ولو هنتكلم عن الرومانسية، يبقى لازم نذكر SHEGLAM My Lobster Dual-Ended Lip Liner + Lipstick Duo، اللي مستوحى من عبارة «الكركند» الشهيرة في المسلسل. المنتج ده عبارة عن قلم تحديد شفاه وأحمر شفاه مرطب في قطعة واحدة بدرجتين متناسقتين. والأسماء هنا مستوحاة من العلاقات العاطفية في المسلسل، زي مونيكا وتشاندلر، وروس وراشيل، وفيبي ومايك، وجوي وأليكس. وعشان التفاصيل تكمل، العبوات فيها زخارف على شكل مخالب كركند مطاطية قابلة للإزالة، في إشارة مرحة للحظات المسلسل اللي مابتتنسيش.

ريحة القهوة في تينت الشفايف

وعشان يكملوا تجربة المقهى، نزلت SHEGLAM Central Perk Blurring Lip Tint. ده تينت شفايف تركيبته خفيفة ومريحة جداً للاستخدام اليومي، والمفاجأة إن ريحته قهوة عشان تعيشك في أجواء Central Perk من غير ما تضطري تمسكي كوباية قهوة ضخمة. التشكيلة دي فيها أربع درجات مستوحاة من منيو المشروبات: Latte و Herbal Tea و Decaf و Espresso، وبكده تقدري تختاري بين الألوان الهادية أو الدرجات العميقة والغنية. والجميل إن الدرجات الأربع متوفرة في مجموعة واحدة، عشان اللي بتحب تغير لون شفايفها أو طلب القهوة بتاعها كل ساعة.

وللي عايز يجمع كل الحاجات دي مع بعض، SHEGLAM وفرت مجموعة SHEGLAM x FRIENDS Collection Set اللي بتجمع كل المستحضرات المستوحاة من رموز المسلسل، من الباب البنفسجي لأجواء المقهى وألوان مانهاتن وثنائيات الحب الشهيرة. ودي مش أول مرة الماركة تعمل كده، لأن SHEGLAM كانت عملت قبل كده مجموعة مكياج محدودة الإصدار بالتعاون مع مسلسل Rick and Morty.

تفتكروا مين أكتر شخصية في المسلسل لوك مكياجها كان ممكن يبقى تريند دلوقتي؟