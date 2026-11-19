ترفيه

عمر كمال حكى إنه كان في فرح لابس بدلة بيضا، وفي وسط الأجواء واحد من محبيه -وصفه بأنه من "الناس الشقيانة"- طلب يتصور معاه، وهو بيحط إيده على كتف عمر من باب المحبة، كانت إيده عرقانة شوية فساب أثر أو "بصمة" على البدلة البيضا.

عمر اعترف إن الشيطان وسوس له في اللحظة دي وحس بالضيق فعلاً من اللي حصل، بس سرعان ما وقف مع نفسه وراجع حساباته، وافتكر أحلامه القديمة وأيامه البسيطة قبل ما يوصل لمكانته الحالية.

وكان عمر كمال بيتكلم مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2"، وقال إنه فكّر نفسه بإن الفكهاني اللي تحت بيتهم كان حلمه يعرفه، وإنه بقى بيتضايق من الناس بعد ما ربنا كرمه.

بالنسبة لعمر، استرجاع المواقف دي بيخليه يفتكر أصوله والمرحلة اللي سبقت نجاحه، وده بيخليه يركز أكتر إنه ميتعالىش على حد ولا ينسى الظروف اللي بدأ منها مشواره.

بصراحة، حركة إن الواحد يراجع نفسه لما يتغتر بـ "بدلة" دي نقطة تحسب له، لأن السقوط من فوق بيبقى وحش، والأحسن دايما نفضل فاكرين مين اللي سندنا في الأول. تفتكروا مين من الفنانين لسه محتفظ بتواضعه مع الناس بعد الشهرة؟