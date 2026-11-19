ترفيه

غادة طلعت كشفت في لقاء ببرنامج «عيش صباحك» عن تفاصيل دور «نوال» في مسلسل «لعبة جهنم»، وأكدت إنها بتحب المسلسل جداً بسبب مأساة قصته والواقع اللي بيناقشه، بجانب تعاونها مع المخرج إسلام خيري اللي اشتغلت معاه قبل كده في «جودر» و«قهوة المحطة».

وعن شغلها مع محمد فراج، غادة وصفت فراج بأنه «أشطر حد في التقمص»، وقالت إن أول ما شافت شخصيته اتخضت جداً وكانت مفاجأة كبيرة ليها، وده خلاها تاخد الموضوع كتحدي عشان تعمل أضعاف المجهود وتكون في نفس مستواه ومتبوظش المجهود اللي هو عامله.

وبالنسبة لشخصية «نوال»، غادة وضحت إنها ذاكرت الشخصية كويس جداً وهضمتها، وبتشوف إنها مش ست طماعة لكنها ضحية، لأنها كانت ست شريفة وعاوزة تكسب بالحلال بس جوزها دمرها والدنيا اتقفلت في وشها.

أما عن مفاجآتها الجاية، فغادة اترشحت لفيلم رعب بعنوان «الساعة 12» بطولة طارق لطفي، بعد ما المخرج محمد بكير رشحها للعمل ده بناءً على دورها في «لعبة جهنم». ده غير إنها أكدت مشاركتها في موسم دراما رمضان 2027 في مسلسل شعبي مع نجم كبير، بس فضلت تكتم على تفاصيله.

وعن وجهة نظرها في التمثيل، غادة شايفة إن فيه فئة في المجتمع لسه بتحكم على الفنان من خلال أدواره، في حين إنها قدمت أدوار مختلفة بتخليها تتناسب مع شخصيات متنوعة. وبالنسبة لمخاوفها، غادة اعترفت إنها فكرت لمدة ست سنين قبل ما تدخل التمثيل وكانت مرعوبة من الشهرة والمسؤولية اللي بتيجي مع النجاح.

غادة لخصت تجربة التمثيل بأنها مهنة «غدارة»، لأن الفنان بعد كل نجاح بيتحول لعاطل وبيفضل منتظر ترشيح لدور جديد، وذكرت إنها مش بتعرف تطلب شغل أو تدور عليه بالطرق المشروعة، بس بتحاول تكون جاهزة دايمًا لما الفرصة تيجي.