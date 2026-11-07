إعلامي تركي قلب مركز شباب نجريج حفلة على أغنية محمد صلاح

ترفيه

تخيل تكون في قرية نجريج في الغربية وفجأة تلاقي وفد إعلامي تركي في مركز شباب محمد صلاح. ده اللي حصل لما واحد من الإعلاميين الأتراك قرر يشغل أغنية اتألفت لصلاح في تركيا بمناسبة انضمامه لنادي طرابزون، ودخل في وصلة رقص مبهجة وسط كل اللي كانوا موجودين.

الموضوع مخلصش عند الرقص بس، ده الإعلامي طلب من الناس اللي حواليه، وبمن فيهم عمدة القرية، إنهم يغنوا معاه في أجواء احتفالية. الوفد التركي استقبله المهندس ماهر شتيه عمدة القرية، والكابتن غمري السعدني اللي كان أول مدرب لصلاح في نجريج.

طبعاً الوفد لَف في مركز الشباب وشاف صور صلاح اللي مالية الملعب، وأبدوا إعجابهم بالمستوى العالمي للمركز اللي كان البداية الحقيقية لـ "الفرعون المصري" قبل ما يوصل للعالمية. بصراحة، روح الوفد كانت حلوة جداً، ومين فينا مبيحبش يشوف الفخر بصلاح واصل لحد تركيا ويرجع تاني لنجريج؟

تفتكروا صلاح لو شاف الفيديو ده هيعزمهم على ماتش الجاي؟