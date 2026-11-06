نورة قلبت الدنيا في شركة هيلة.. خسران ملايين وخناقة وصلت للضرب في الحلقة 27 من أحلى نصيب

ترفيه

نورة دخلت شركة هيلة من أوسع أبواب المشاكل، لأن أول أيام شغلها بدأت بخسارة صفقة بالملايين بسبب خناقة مع واحد من العملاء اسمه منصور. الموقف كان صعب لدرجة إن نورة حست بالذنب تجاه هيلة، لدرجة إنها اعتذرت وطلبت منها تلغي قرار تعيينها خالص، بس هيلة كانت في حتة تانية خالص ورفضت إنها تحمل نورة المسؤولية لوحدها، وأكدت إنها هتتعامل مع الأزمة من غير ما تخلي اللي حصل يطفي حماس نورة للشغل.

شكوك ركان ولعبة الاستحواذ

في وسط كل ده، فلاح اتصدم لما ركان قاله إن نورة بدأت فعلاً شغل في شركة هيلة، خصوصاً إنه كان محذرها قبل كدة من إنها تقرب من هيلة، بس نورة كانت خلاص بدأت خطواتها الأولى في الشركة. الموضوع مخلصش هنا، لأن نورة وهي في ممرات الشركة شافت فؤاد، اللي شغال في شركة ركان، فجريت بلغت ركان فوراً، وده خلى ركان يقلب الدنيا عشان يعرف فؤاد كان بيعمل إيه في شركة هيلة من وراه.

ركان مسبتش الموضوع يعدي وراح لمكتب هيلة عشان يواجهها، وهناك هيلة اعترفت إنها فكرت في الأول تستحوذ على شركته، وإن القرض اللي قدمته شركة تانية تابعة ليها كان جزء من الخطة دي. ورغم إن هيلة وضحت كل حاجة، بس ركان فضل قلقان، وخصوصاً بعد ما هيلة حذرته من فؤاد اللي شغال عنده في الشركة، وبقت اللعبة هنا عبارة عن شكوك ومصالح متداخلة.

محاولة إنقاذ قلبت بخناقة

نورة حاولت تصلح اللي عملته وتنقذ الصفقة اللي ضاعت، فقررت تقابل منصور مرة تانية على أمل إنهم يوصلوا لحل ينهي الأزمة مع شركة هيلة. بس منصور مكنش متعاون خالص، وطريقة تعامله معاها كانت مستفزة جداً لدرجة إن نورة فقدت أعصابها تماماً والنتيجة كانت إنها اعتدت عليه وضربته على رأسه.

الموقف ده وصل لقمة الدراما لما ركان وهيلة وصلوا لمكان الخناقة، بس نورة لقت سند غير متوقع وهو صاحب المطعم اللي وقف في صفها، وأكد إن تصرفات منصور كلها كانت متسجلة بكاميرات المراقبة، وإنه مستعد يشهد لصالح نورة، وده فتح سكة جديدة لتطورات الأزمة اللي نورة واقعة فيها.

حكاية العشق مجدداً

المسلسل اللي هو النسخة العربية من "العشق مجدداً" وبنعرف بـ "أحلى نصيب"، بيحكي عن ركان ونورة اللي قرروا يتجوزوا جواز مؤقت عشان يحلوا أزمات شخصية بيمروا بيها. الاتفاق اللي كان مفروض يكون بسيط، قلب لعلاقة معقدة جداً، وبدأوا يحاولوا يحافظوا على شكلهم قدام الناس ويهربوا من القيل والقال، بس مع الوقت الحدود بين التمثيل والحقيقة بدأت تختفي وظهرت مشاعر مكنتش في الحسبان.

المسلسل المكون من 90 حلقة، بيتعرض من الأحد للخميس الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية على منصة "شاهد". والعمل ده بيجمع مجموعة كبيرة من النجوم زي محمد الشهري، وميلا الزهراني، وعبدالله السدحان، وعبدالإله السناني، ومهند حمدي، وزهرة عرفات، وليلى السلمان، وهند محمد، ومن إخراج جودت مرجان.