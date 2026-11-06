بركات قلب الفرح فرح.. رقصة عفوية مع بنته في يوم فرحها

ترفيه

محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، قلب السوشيال ميديا بفيديو عفوي وهو بيحتفل بزفاف بنته. الفيديو وثق لحظات سعادته وهو شايفها بفستان الزفاف، وظهر وهو بيرقص ويتمايل مع الموسيقى مع بنته في مشهد كله ضحك وبهجة، وحرص إنه يشاركها كل لحظة في اليوم ده.

طبعاً الفيديو انتشر بسرعة الصاروخ، والناس على السوشيال ميديا اتفاعلت جداً مع عفوية بركات وفرحته الحقيقية ببنته في واحدة من أهم مناسبات العيلة.

الفرح كان في واحد من فنادق منطقة السادس من أكتوبر، والحضور كان عبارة عن تجمّع لنجوم الكرة السابقين. لستة الحضور كانت دسمة جداً، بدأت بحسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، ومصطفى عبده، وأحمد حسن، وعصام الحضري، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، وعماد متعب، وحازم إمام، ومحمد الشناوي، وحسني عبد ربه، وأحمد فتحي، ومحمد شوقي، وحسام عاشور، وسن مصطفى، ووائل رياض «شيتوس»، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، ومحمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، ومحمد ناجي جدو، وهاني سعيد.

بصراحة، مفيش أجمل من فرحة الأب ببنتو، واللمة دي رجعتنا لأيام الكورة الجميلة.