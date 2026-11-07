محمد رمضان راجع لرمضان 2027 بـ «عشماوي» واللمة المرة دي كبيرة

ترفيه

محمد رمضان بدأ فعلياً تصوير مشاهد مسلسله الجديد «عشماوي»، اللي هيكون تذكرته للعودة لدراما رمضان 2027. الرجعة دي بتيجي بعد ما غاب عن المنافسة الرمضانية لمدة 3 سنين، وكانت آخر محطة ليه في السباق ده هي مسلسل «جعفر العمدة» في رمضان 2023، واللي عمل ضجة ونجاح جماهيري كبير وقتها.

العمل الجديد بيجي بتوقيع المؤلف محمد إسماعيل أمين، وتحت قيادة المخرج بيتر ميمي. ومن ناحية القصة، المسلسل هيدور في إطار شعبي، ودي المنطقة اللي محمد رمضان بيعرف يلعب فيها صح، لأن أعماله اللي اعتمدت على الدراما الشعبية والصراعات الاجتماعية كانت سبب في نجاحاته الملحوظة السنين اللي فاتت، وده اللي مخلي الجمهور مستني يعرف تفاصيل شخصيته المرة دي هتبقى عاملة إزاي.

جيش من النجوم في «عشماوي»

القائمة المرة دي مش مجرد كام اسم، دي مجموعة كبيرة من الفنانين اللي هيشاركوا في البطولة، وعلى رأسهم يسرا اللوزي، وباسم سمرة، ومحمد عبد الحافظ، وإنتصار، وعصام السقا، ويوسف رأفت، وإسعاد يونس، وجاسيكا حسام الدين.

مش بس دول، لأن فيه كمان نجوم تانيين مشاركين في العمل زي وليد فواز، ومحسن منصور، وشريف دسوقي. ومش بس كده، المسلسل هيكون فيه مفاجآت بظهور عدد من ضيوف الشرف، وأبرزهم المخرج محمد سامي، اللي ألّف وأخرج «جعفر العمدة».

من «جعفر العمدة» لـ «أسد»

لو رجعنا لشريط الذكريات، هنفتكر إن آخر ظهور لرمضان في رمضان كان في 2023 بمسلسل «جعفر العمدة»، اللي ألفه وأخرجه محمد سامي. المسلسل ده كان بيحكي عن جعفر، صاحب شركات المقاولات اللي دخل في صراعات مع منافسينه، وفي نفس الوقت كان عايش حياة عائلية معقدة جداً لدرجة إنه اتجوز تلات ستات، قبل ما تظهر في حياته عايدة اللي دخلت معاه في مواقف ومفارقات اختبرت علاقتهم وحطتهم قدام تحديات صعبة، وهو اللي خلى العمل يسيطر على اهتمام الناس وقتها.

وبعيداً عن التلفزيون، محمد رمضان كان حاضر بقوة في السينما مؤخراً بفيلم «أسد»، اللي ألفه وأخرجه محمد دياب. الفيلم ده أخدنا لزمن تاني خالص، وتحديداً القرن التاسع عشر في مصر، وقدم قصة «أسد»، العبد اللي شخصيته قوية ومتمردة وبيرفض الظلم. القصة بتتحول لصراع أكبر لما أسد بيحب امرأة حرة، فبتتحول العلاقة دي لشرارة مواجهة مع أسياده، خصوصاً بعد ما خسر أغلى حاجة عنده، وده اللي خلاه ينقل من مرحلة السكوت للثورة والمواجهة.

الفيلم كان بيقدم معالجة تاريخية عن صراع الإنسان عشان يوصل للكرامة والحرية، وإن معركة أسد مكنتش مجرد مصير شخصي، لكنها كانت مواجهة أوسع ممكن تغير واقع العبودية في البلاد كلها. ودلوقتي، بين فيلم «أسد» والتحضير لـ «عشماوي»، محمد رمضان مكمل نشاطه الفني وهو مستني يقابل جمهوره تاني في رمضان 2027.