حسام داغر راجع برمضان 2027 في مسلسل صعيدي

ترفيه

حسام داغر قرر يدخل في أجواء الصعيد، وتعاقد على مسلسل "قاصد طريق" اللي هيتعرض في موسم دراما رمضان 2027. المسلسل هيكون من بطولة إياد نصار وصدقي صخر، ومكون من 15 حلقة بس.

القصة هترجع بينا لسنين التلاتينيات والأربعينيات، وهتكون دراما إنسانية فيها أبعاد فكرية وبتركز على رحلة البحث عن الذات، وطبعاً بصمة الكاتب عبد الرحيم كمال هتكون موجودة في المعالجة، فغالباً هنشوف تجربة مختلفة عن المعتاد.

بعيداً عن رمضان، حسام داغر بيشارك حالياً في مسرحية "في حتة تانية" مع أحمد مكي ومصطفى غريب ومصطفى خاطر، واللي هتتعرض على مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض من 11 لحد 15 نوفمبر الجاري.

أما عن أخبار حسام الصحية، فقد كشف مؤخراً إنه تعرض لحالة تسمم حادة وهو في لبنان، وإن فريق الصليب الأحمر تدخل وتم نقله سريعاً وتلقى العلاج.

لو رجعنا لآخر أعماله التليفزيونية، فكان مسلسل "السوق الحرة" اللي دارت أحداثه في مطار دولي عن مواقف كوميدية ومفارقات بين المسافرين والموظفين. العمل ده كان من بطولة مجموعة كبيرة منهم محمد ثروت، هالة فاخر، محمد رضوان، محمود الليثي، ويزو، غادة طلعت، منذر رياحنة، بيومي فؤاد، وإيمان السيد، وكان من تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي.