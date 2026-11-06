محمد هنيدي هيجرب الستاند أب كوميدي في «هنيدي نايت».. هيحكي إيه؟

ترفيه

محمد هنيدي داخل على مغامرة فنية جديدة في مشواره، بعد ما قرر يغير طريقته في تقديم الكوميديا. بدل ما يتقمص شخصيات في أعمال درامية أو سينمائية، هنيدي قرر يواجه الجمهور لوحده من خلال عروض «الستاند أب كوميدي»، والتجربة دي هتبدأ من الكويت في نهاية نوفمبر الجاري.

العرض الأول هيكون تحت اسم «هنيدي نايت»، ومحدد ميعاده يوم 26 نوفمبر على مسرح السور في الكويت. العرض هيكون مباشر ومدته حوالي ساعة ونصف، والجهة المنظمة بدأت فعلاً تستقبل طلبات حجز التذاكر إلكترونياً.

كواليس حياة هنيدي بعيداً عن الشاشة

الفكرة الأساسية للعرض إن الجمهور يشوف جوانب مش مألوفة من حياة محمد هنيدي، بعيداً عن الشخصيات الكوميدية اللي الناس اتعودت تشوفه فيها. هنيدي ناوي يستعيد محطات من طفولته، ويحكي مواقف طريفة مرتبطة بذكرياته القديمة، وكمان هيتكلم عن علاقته بكرة القدم والمواقف اللي جمعته باللعبة دي.

المحتوى مش هيقف عند الذكريات وبس، لا ده هيمتد لحياته الأسرية، وهيكشف حكايات عن تربية أولاده الثلاثة والمواقف اللي واجهها في رحلته كأب. ده غير إنه هيستعرض بعض عاداته الشخصية، ومن ضمنها شغفه بالتسوق، وكمان هيحكي مواقف جديدة عن مسيرته الفنية وكواليس أعماله.

التجربة دي تعتبر بداية لتوجه جديد لهنيدي في مجال العروض الكوميدية الحية. ومن المتوقع إن العرض ده ميكونش مجرد ليلة واحدة، بل يكون جزء من جولة في الوطن العربي عشان يقابل الجمهور بصورة مختلفة تماماً عن اللي بيشوفوه على الشاشة.

من الستاند أب للسينما.. «عم قنديل» والجواهرجي

بعيداً عن المسرح، محمد هنيدي بيجهز لتجربة سينمائية جديدة في فيلم «عم قنديل»، واللي انضم لفريقه مؤخراً الفنان علاء مرسي. الفيلم ده من تأليف يوسف معاطي وإخراج حسين المنباوي، ومن المفروض إن تصويره يبدأ في الفترة القادمة.

ولو رجعنا لآخر أعماله في السينما، هنلاقي فيلم «الجواهرجي» هو أحدث مشاركاته، والفيلم ده خرج للنور في موسم صيف 2026. الموضوع مخدش وقت قصير، لأن الفيلم اتأجل سنين بسبب تعثرات إنتاجية استمرت لأكثر من خمس سنوات.

فيلم «الجواهرجي» شارك في بطولته بجانب هنيدي مجموعة كبيرة من النجوم، منهم منى زكي ولبلبة وأحمد صلاح السعدني، وكمان تارا عماد وباسم سمرة وعارفة عبد الرسول وأحمد حلاوة. الفيلم كان من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

يا ترى هنيدي هيعرف يضحكنا وهو واقف لوحده من غير شخصياته المشهورة؟