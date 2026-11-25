ترفيه

شريهان قررت تدخل بخطها وتدعم مي عمر والمخرج محمد سامي برسالة حب ومودة على حسابها في «إكس»، ونشرت صورة رومانسية ليهم وهما في العربية وكتبت: "اللهم أدم عليهم الحب والمودة والرحمة والنجاح والسعادة ورضا الله ورضا أهاليهم... ولو كره الحاقدون الحاسدون المنافقون.. حفظكما الله من كل سوء".

وشريهان عملت «منشن» لمي ومحمد مع قلب أبيض، في إشارة لمحبتها الكبيرة ليهم، وده مش جديد لأنها من أبرز الداعمين لمي عمر وأشادت بيها في أكتر من مناسبة وقالت إنها بتعتبرها بنتها.

وكان المخرج محمد سامي نفى تماماً على «فيسبوك» كل الكلام اللي اتقال عن انفصاله عن مي عمر، وأكد إن مفيش أي خلافات أو أزمات بينهما، وإن كل حكاية الخيانة أو الطلاق دي كلام مالوش أي أساس من الصحة.