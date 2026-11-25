ترفيه

دار الأوبرا المصرية، وبإشراف د. رضا الوكيل، مجهزة حفل غنائي كبير لإحياء ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم. الحفل هيكون يوم الأحد 6 ديسمبر 2026، الساعة 8 مساءً على المسرح الكبير، وهيكون عبارة عن أمسية غنائية بتستعيد أعمال الست الفنية.

المايسترو أحمد عامر هو اللي هيقود الحفل، وصرح إنه مبسوط جداً بتقديم السهرة دي لأنها من الحفلات القريبة لقلبه واللي بيستمتع دايماً بتقديمها لجمهور الأوبرا. المايسترو كمان دخل على فيسبوك ودعا كل عشاق فن أم كلثوم إنهم يحضروا الحفل، وأكد إنه يتطلع لتقديم ليلة ممتعة تليق بالجمهور.

اللي هيشاركوا في إحياء الذكرى دي مجموعة من نجوم دار الأوبرا وفرقة عبد الحليم نويرة، وبالتحديد نهاد فتحي، ورحاب عمر، وحنان الخولي، وبسملة كمال.

تفتكروا مين أكتر أغنية لأم كلثوم لازم تتقدم في الحفلة دي؟