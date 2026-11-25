ترفيه

المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية هيستضيف يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2026 الساعة تمانية بالليل، حفلة بتجمع الموسيقار نصير شمه مع فرقة بيت العود العربي. الأمسية دي هدفها الاحتفال بفن العود والموسيقى العربية الأصيلة، وبتقدم ميكس بين الخبرات الموسيقية وروح الإبداع.

نصير شمه اللي بيعتبر من أبرز عازفي العود في العالم العربي، قدر يقدم رؤية موسيقية خاصة للآلة الشرقية من خلال مؤلفاته وعروضه اللي بتجمع بين الأصالة والتجديد. وطبعاً هو مرتبط بتأسيس بيت العود العربي، اللي بقى منصة أساسية لتعليم العزف واكتشاف المواهب الشابة، وله دور في الحفاظ على التراث الموسيقي ونشر ثقافة العزف على الآلات الشرقية من خلال إعداد أجيال جديدة وتنظيم حفلات بتخلي الجمهور يستمتع بمؤلفات شرقية في قوالب فنية متنوعة.

الحفلة هتكون عرض واحد فقط على المسرح الكبير، وأسعار التذاكر بتبدأ من 420 جنيه.

يا ترى مين فيكم لسه بيعزف عود أو ناوي يروح يجدد طاقته في الأوبرا المرة دي؟