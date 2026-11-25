ترفيه

الفنان عبادي الجوهر هيحيي حفل غنائي في الكويت يوم 17 ديسمبر، وده جزء من سلسلة حفلاته للسنة دي، والشركة المنظمة فتحت باب الحجز الإلكتروني للتذاكر للجمهور.

وفي أول سبتمبر 2023 طرحت روتانا أغنية "ظل الذهب" لعبادي، وهي من كلمات سعود المرشود وألحانه وتوزيع المايسترو أمير عبد المجيد، على يوتيوب وديزر وأنغامي وسبوتيفاي.

وفي يوليو 2023 طرحت روتانا أغنية "يا موادعني" من كلمات فيصل الشعلان وألحان عبادي.

أما في يناير 2023، فقدم أغنية "خوف وسكات" اللي اتعزفت على أوتار العود ضمن جلسات أخطبوط العود عبادي الجوهر.

وفي فترة سابقة، كان طرح ميني ألبوم "عبادي الجوهر 2022" تزامناً مع إجازة عيد الأضحى والموسم الصيفي على يوتيوب وديزر وأنغامي، والميني ألبوم فيه أغنيتان فقط: "دق قلبي" و"اختفى".

تفتكروا إيه أكتر أغنية عبادي هيغنيها في حفلة الكويت؟