ترفيه

نجمة البوب مايلي سايروس أعلنت جوازها من عازف الدرامز ماكس موراندو في حفل خاص في مدينة بالم سبرينغز بولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم السبت الماضي.

مايلي شاركت الصور على إنستجرام، وظهرت فيها وهي بتتعانق مع ماكس قدام خلفية بيضاء فيها نخلة، وفي صور تانية وهما بيبوسوا بعض في ممر متزين بورد أبيض.

بالنسبة للوك، مايلي اختارت فستان حرير طويل الأكمام بظهر مكشوف من تصميم أنتوني فاكاريلو لدار "سان لوران" الفرنسية، مع جزمة بيضاء بكعب واطي، وزينت شعرها بالورد. أما ماكس فكان لابس بدلة توكسيدو من نفس الدار ونظارة شمسية غامقة.

للعلم، الثنائي مرتبطين من سنة 2021 بعد ما اتقابلوا لأول مرة في موعد تعارف، وده اللي مايلي قالته في مقابلة مع مجلة "فوغ" سنة 2023. أما ماكس فكان كشف في مقابلة مع مجلة "وندرلاند" إنه خطب مايلي خلال رحلة لليابان في أواخر السنة اللي فاتت.