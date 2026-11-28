ترفيه

أصالة نصري مستعدة لحفلة جديدة في مدينة إسطنبول التركية يوم 29 يناير 2027، على مسرح مركز إسطنبول للمؤتمرات (ICC). وأعلنت أصالة عن تفاصيل الحفلة بنشر البوستر الدعائي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

في الحفلة دي، من المتوقع إن أصالة تقدم مجموعة من أبرز أغانيها اللي غنتها طول مشوارها الفني، بالإضافة لأعمالها الغنائية الحديثة.

وعلى سيرة الجديد، أصالة طرحت أغنية جديدة تحمل اسمها «أصالة» على يوتيوب ومنصات الموسيقى، وهي من كلمات وألحان أمجد جمعة وتوزيع فؤاد جنيد.

ده غير إنها في سنة 2025 طرحت ألبوم "ضريبة البعد" على كل المنصات الرقمية، والأغنية اللي شايلة اسم الألبوم كانت أكتر حاجة لفتت الانتباه وقتها، وهي من ألحان مدين، وكلمات أحمد عيسى، وتوزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح.

في ألبوم "ضريبة البعد" أصالة تعاونت مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين، منهم منة عدلي القيعي وأحمد المالكي ومحمود عليم ومحمد عبد المجي، أما الملحنين فكان فيهم تامر عاشور ومصطفى العسال وجابر جمال وأحمد حسن رؤول وناصر الجيل ومحمد الشرنوبي.

يا ترى مين اللي هيسافر إسطنبول عشان الحفلة دي؟