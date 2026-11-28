ترفيه

هيفاء وهبي قررت تشغل جمهورها وتثير فضولهم بمقطع فيديو غامض نشرته على حسابها الرسمي في إنستغرام، وألمحت فيه إن فيه مفاجأة جديدة بتجهز لها، بس طبعاً من غير ما تقول إيه هي المفاجأة دي أو حتى إمتى هتعلن عنها.

هيفاء كتبت مع الفيديو عبارة "نحن نعرف شيئًا لا تعرفونه" واستخدمت وسم #ترقبوا، وده فتح باب التكهنات بين المتابعين حول خطوتها الجاية، وهل هي أغنية جديدة أو مشروع فني مختلف.

اللي لفت النظر أكتر إن الفيديو مرتبط بأسماء يوسف تامر ورعد عاصم تاج، بالإضافة لشركة الإنتاج Nova Hits. لحد دلوقتي مفيش أي تفاصيل اتكشفت عن طبيعة التعاون ده، ولا فكرة المشروع، ولا ميعاد طرحه، فالموضوع لسه مفتوح لكل الاحتمالات.

الحالة دي من التشويق بتيجي في وقت هيفاء نشيطة جداً غنائياً، وشغالة حالياً على الجزء الثالث من مشروعها "ميجا هيفا" وبتطرح أغانيه ورا بعض. في نهاية أغسطس 2026، نزلت أغنية "نوغا" اللي كانت من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع كولبيكس، وأخرج الكليب جو بو عيد.

وفي سبتمبر، كملت هيفاء نشاطها بأغنية "سيبو سيبو" اللي كتبها ولحنها مروان السعداوي، مع موسيقى ومكس وماسترينغ وسام عبد المنعم، وإخراج حسام الحسيني. وفي نهاية نفس الشهر، طرحت الأغنية الثالثة في الجزء الجديد وهي "لوك لوك" من كلمات هاني رجب وألحان مديح محسن، وإخراج رجا نعمة، وجاء العمل في أجواء استعراضية.

تفتكروا المفاجأة المرة دي هتكون أغنية تانية ولا حاجة مختلفة خالص؟