لايف ستايل

لو بتدور على فطار سريع، طعمه حلو، وبيشبعك لفترة طويلة عشان متفكرش في الأكل بعد ساعة، الـ protein bowl اللي بيتكون من زبادي، شوفان، فاكهة، ومكسرات هو الاختيار المثالي. الوجبة دي بتجمع بين البروتين، الألياف، الدهون الصحية، والسكريات الطبيعية، ومن غير ما تحتاج تحضيرات معقدة أو تصحى بدري عشان تجهزها، لأنها بتاخد دقايق بسيطة وبتحسسك إنك بتاكل تحلية مش مجرد وجبة صحية.

الموضوع بسيط جداً ومش محتاج فرن، ولا بلندر، ولا أي تكنيك احترافي، وفي دقايق بسيطة بيكون عندك فطار مليان طعم وعناصر غذائية. وعشان اللي عايز يزود كمية البروتين أكتر، ممكن يختار زبادي عالي البروتين أو يضيف شوية cottage cheese للخليط. ولو بتستخدم مكملات بروتين، ممكن تخلط كمية صغيرة مع الزبادي حسب تعليمات المنتج، والمهم هنا إنك تفصّل الوصفة على حسب احتياجاتك ونظامك الغذائي.

ميكس الزبادي والشوفان والفاكهة والمكسرات بيدي تجربة مختلفة في القوام والطعم؛ الزبادي بيدي البروتين، والشوفان والفاكهة بيدوا الألياف والكربوهيدرات، أما المكسرات وزبدة الفول السوداني فبيضيفوا الدهون الصحية. وعشان تكسر الملل ومتحسش إنك بتاكل نفس الحاجة كل يوم، ممكن تغير المكونات حسب الفصل، يعني مثلاً تجرب التفاح والقرفة بدل الموز، أو التوت والخوخ بدل الفراولة، ولو بتحب طعم الشوكولاتة ممكن تضيف شوية كاكاو خام.

من أكبر المميزات في الوجبة دي إنك ممكن تجهزها من بالليل؛ حط الزبادي والشوفان في علبة، وضيف باقي المكونات الصبح، وكده يكون فطارك جاهز حتى لو كنت مستعجل جداً. ده اختيار سهل ومريح بيخليك تبدأ يومك بوجبة متوازنة من غير ما تضحي بالطعم.