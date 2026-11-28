ترفيه

بدأ صناع مسلسل "شارع الأعشى" مرحلة التصوير الفعلي استعداداً لعرض الجزء الثالث في موسم رمضان 2027، بعدما حقق العمل نجاحاً في الموسمين السابقين. المسلسل مكمل في تقديم حكايات سكان الحي الشعبي في الرياض بالعاصمة السعودية، مع التركيز على التحولات الاجتماعية والعاطفية اللي بتحصل هناك. الإعلان عن الموسم الجديد حسم كل التساؤلات اللي كانت موجودة الفترة اللي فاتت عن إمكانية تقديم جزء جديد، خصوصاً بعد ما بدأ الكلام عن احتمالية غياب بعض النجوم.

خريطة الأبطال والوجوه الجديدة

قائمة الممثلين شهدت تغييرات خلال شهور التحضيرات، وبكده المسلسل هيرجع بمجموعة نجوم استمروا من الأجزاء اللي فاتت. لمى الكناني (أو لمى عبدالوهاب) متصدرة قائمة الأبطال في شخصية "عزيزة"، البنت اللي عندها خيال واسع وشغف بالسينما وبتحلم بحياة مختلفة عن واقعها، وهي اللي بتكشف جوانب من الحكاية. لمى أكدت في برنامج "حياك يا عيد" إن الموسم ده هيكون من أصعب المواسم، خصوصاً مع خروج شخصيات رئيسية من الأحداث.

من ناحية تانية، عائشة كاي راجعة بشخصية "نورة أم إبراهيم"، الشخصية اللي كان ليها دور استثنائي في نهاية الجزء الثاني، ومن المتوقع إن الموسم الثالث يشكل تحدي كبير ليها لأنها كانت سبب في نهايات صعبة لكذا بطل في الأحداث اللي فاتت. عائشة شاركت متابعيها على إنستجرام فيديوهات من كواليس التحضيرات الأولى للتصوير. كمان المسلسل هيضم آلاء سالم في شخصية "عواطف"، وبراء عالم في دور "سعد"، ومصعب المالكي في شخصية "ضاري"، وده هيدي فرصة لاستكمال الخطوط الدرامية اللي الجمهور ارتبط بيها، خصوصاً إن نهاية الموسم الثاني سابت أسئلة كتير عن مستقبل العلاقات داخل الحي.

صدمة الغياب وقرارات الانسحاب

الموسم الثالث هيواجه تحدي كبير في إعادة توزيع الأدوار بعد غياب أسماء أساسية. إلهام علي مش هتكون موجودة في الجزء الجديد بعد ما انتهت رحلة شخصية "وضحى" بوفاتها في الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني، وهو تطور درامي ساب علامة مؤثرة وأثر على شكل العلاقات في الحي، لأن الشخصية كانت محور أساسي بتواجه تحديات اجتماعية وعائلية عشان تحافظ على أسرتها.

أما الفنان خالد صقر، فأعلن رسمياً عدم مشاركته في "شارع الأعشى 3" بعد ما قدم شخصية "أبو إبراهيم" في الجزأين اللي فاتوا. خالد كشف في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي" إن قراره جه بعد ما شعر إنه قدم كل اللي عنده من خلال الشخصية ومبقاش فيه حاجة جديدة يضيفها فنياً أو درامياً، وأكد إن اختياره للأدوار بيعتمد على الإضافة لمسيرته، وقال: "الفنان بوجهة نظري يعرف متى يكون موجودًا لمجرد التواجد".

عودة خالد بن ناصر

في المقابل، أكد الفنان ناصر الدوسري عودته بشخصية "خالد بن ناصر"، بعد النجاح اللي حققته الشخصية في الأجزاء اللي فاتت. ناصر كشف في سبتمبر الماضي إنه بدأ فعلياً التحضير للعمل، وأكد إن الشخصية دي ليها فضل كبير عليه لأنها ساعدت في انتشار اسمه عند الجمهور في السعودية والخليج والعالم العربي، وكان قد حصل على جائزة أفضل ممثل عن دوره في الجزء الثاني في مهرجان الفضائيات العربية بمصر.

بصراحة، خروج إلهام علي وخالد صقر في وقت واحد مخاطرة كبيرة، بس هل لمى الكناني وباقي الأبطال هيقدروا يشيلوا الليلة لوحدهم؟