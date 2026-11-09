عارفة عبد الرسول داخلة في خناقات الجواز ومهمات الجدات في دراما 2027

ترفيه

عارفة عبد الرسول اتعاقدت على مسلسل "الخاطبة" اللي بتعمله الفنانة أمينة خليل وإخراج سارة نوح. عارفة هتلعب دور ست عايزة تجوز بنتها، والشخصية فيها تفاصيل هتبان مع أحداث المسلسل.

المسلسل بيناقش إزاي التطور التكنولوجي وسرعة العصر أثروا على العلاقات الإنسانية وطرق التعارف والارتباط بين الأجيال، وبياخد مهنة "الخاطبة" القديمة بس بيقدمها بشكل عصري.

وبالنسبة لرمضان 2027، عارفة أكدت إنها هتشارك في مسلسل "حليمة جبران" مع الفنانة مي عمر، وهتجسد دور جدتها. العلاقة بين الجدة وحفيدتها في العمل قوية جداً، والجدة هي مصدر الأمان والحماية ليها طول الأحداث، والدور فيه جانب إنساني وعاطفي واضح.

مسلسل "حليمة جبران" بيدور في إطار اجتماعي شعبي عن مصممة أزياء بتواجه صراعات وتحديات كتير، وبتدخل في علاقات متشابكة ومواقف عاطفية بتأثر على حياتها، ده غير الخلافات اللي بتهز علاقتها بخطيبها.

عارفة وضحت إنها لسه مابدأتش تصوير مشاهدها في "حليمة جبران" لحد دلوقتي. وبالنسبة لمشاركات تانية، قالت إن مفيش أي أعمال اتعرضت عليها مع الفنان هشام ماجد الفترة الجاية.

بصراحة عارفة عبد الرسول هي "الجوكر" اللي بتظبط أي عمل بوجودها، تفتكروا دور الجدة المرة دي هيطلع في حتة تانية؟