منة شلبي راجعة بممرضة في «عنبر الموت».. اعرف المواعيد

ترفيه

منة شلبي هترجع لينا بمسلسل «عنبر الموت» اللي هينزل على منصة MBC شاهد، والبداية هتكون يوم الخميس 26 نوفمبر بـ أول حلقتين من المسلسل.

بعد كده الحلقات هتنزل بمعدل 3 حلقات في الأسبوع من الأربعاء للجمعة الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر، ومن الخميس للسبت الساعة 12 صباحاً بتوقيت السعودية. المسلسل من نوعية المسلسلات القصيرة ومكون من 12 حلقة بس، يعني مفيش مط وسحب.

أما بالنسبة للقصة، فهي مستوحاة من واحدة من أشهر القضايا الجنائية اللي حصلت في الإسكندرية في التسعينيات. الأحداث كلها بتدور في إطار تشويق وإثارة عن ممرضة بتلاقي نفسها متهمة بقتل مرضى في مستشفى، وطبعاً مع الوقت هتظهر أسرار تقلب القضية كلها.

المسلسل بطولة منة شلبي ومعاها رشدي الشامي، حمزة العيلي، علي قاسم، بسمة، وأحمد خالد صالح. العمل ده من تأليف ورشة سرد بإشراف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

فكرة إن المسلسل مبني على قصة حقيقية بتزود الحماس جداً. يا ترى الممرضة هتطلع بريئة ولا القصة هتصدمنا؟