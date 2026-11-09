نهال طايل: نجومية الفنان لا تقاس بحجم التجمعات.. وتحذر من تأثير الظهور على علاقته بالجمهور

ترفيه

نهال طايل شايفة إن النجومية مش مجرد عدد ناس بتلتف حول الفنان أو حجم الشعبية، لكن الحكاية كلها في طريقة تعامله مع المواقف وحرصه إنه يحافظ على محبة الجمهور.

الكلام ده جه تعليقاً على ظهور الفنان أحمد العوضي وهو بيوزع لحوم في منطقة عين شمس. نهال رأت إن بعض المشاهد اللي اتداولت من الموقف ده ممكن تفتح باب الانتقادات، خصوصاً مع حالة الزحام اللي كانت موجودة وقتها.

ونبهت نهال إن الفنان لازم يركز جداً في طبيعة ظهوره قدام الكاميرات، لأن في تصرفات ممكن تبدو عادية في لحظتها، بس بتسيب انطباعات مختلفة عند الناس وبأثر على صورته العامة.

وفي الآخر، شددت نهال طايل إن الحفاظ على مكانة الفنان ومحبة الناس مرتبطة بقدرته على التعامل بحكمة مع المواقف الجماهيرية، ومراعاة تأثير تصرفاته على صورته قدام متابعيه.