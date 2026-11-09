أنغام مكسرة الدنيا بـ «كامل العدد» في أوبرا العاصمة الجديدة

ترفيه

أنغام أحيت حفلين غنائيين يومي الأربعاء والجمعة في أوبرا العاصمة الجديدة. الحفلين رفعوا شعار «كامل العدد»، والجمهور كان في حالة تفاعل مش طبيعية، لدرجة إنهم فضلوا يرددوا أغانيها طول الوقت.

وقدمت أنغام باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة. ومش بس كده، وكانت قد أحيت مؤخراً ليلة استثنائية على مسرح الأرينا في القاهرة الجديدة، وكانت برضه «كامل العدد»،

بعيداً عن الغناء، أنغام ظهرت بإطلالة شيك جداً وخطفت الأنظار كالعادة. والتوزيع الموسيقي الحي كان إضافة قوية أدت دفء وطاقة للأغاني، وخلت الجمهور يعيش حالة من الرقي الفني والمشاعر الحقيقية.

بصراحة، أنغام بتثبت في كل مرة إنها صاحبة مدرسة خاصة بتجمع بين الإحساس العالي والرقي الموسيقي، وده اللي بيخليها واحدة من أهم الأصوات النسائية في الوطن العربي.